Пентагон відмовляється від стартапів з озброєння, які допомогли б Україні, — NYT

Міністерство оборони США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo

Компанії-початківці у США часто пропонують Пентагону дешевші, швидші та гнучкіші варіанти систем озброєння. Вони могли б допомогти Україні у війни, однак Пентагон відмовляється від них.

Про це повідомляє The New York Time.

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Стартапи з озброєння у США

Кожна система проходить випробування в реальному світі під час війни в Україні, заслуживши похвалу від вищих урядовців і інвесторів, які фінансували цю сферу.

Повільна бюрократія Пентагону, яка займається військовими закупівлями, не схильна до ризику. Американські стартапи стикаються з проблемами на внутрішньому полі битви.

Capella Space, стартап із Сан-Франциско, створює флот невеликих недорогих супутників, які можуть відстежувати ворожі війська, коли вони пересуваються вночі або під хмарним покривом, крізь який не можуть побачити традиційні оптичні супутники.

Fortem Technologies, невелика аерокосмічна компанія зі штату Юта, хоче постачати Пентагону новий тип безпілотного літака, який може виводити з ладу безпілотники противника.

HawkEye 360, компанія зі штату Вірджинія, використала фонди приватних інвестицій для запуску власних супутників, які використовують радіохвилі, випромінювані комунікаційним обладнанням та іншими електронними пристроями, щоб виявити присутність скупчення ворожих військ.

"Що стосується дронів, супутників, штучного інтелекту та інших галузей, компанії-початківці часто пропонують Пентагону дешевші, швидші та гнучкіші варіанти, ніж системи озброєнь, які виробляють кілька гігантських підрядників, на яких Пентагон зазвичай покладається", — йдеться у матеріалі.

Затримка розвитку та ведення війни

Попри те, що військові надають невеликі гранти та короткострокові контракти багатьом стартапам, термін дії цих угод часто закінчується надто швидко та є недостатньо великим, щоб молоді компанії могли виплачувати свої зарплати або розвиватися так швидко, як очікують інвестори.

У той час як Сполучені Штати прагнуть зберегти свою перевагу в національній безпеці над Китаєм, Росією та іншими суперниками, лідери Пентагону лише зараз починають з’ясовувати, як привнести дух "Кремнієвої долини" в громіздкий військово-промисловий комплекс.

"Такі зміни не завжди відбуваються так гладко чи швидко, як мені хотілося б", – сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Долина смерті

Керівники галузі називають свою ситуацію "Долиною смерті", де повільні темпи державних контрактів можуть призвести до того, що вони вичерпають своє фінансування, поки вони очікують рішень. Один стартап із Сан-Франциско, Primer Technologies, створює інструмент штучного інтелекту, який аналізував тисячі годин незашифрованого російського радіозв’язку, щоб допомогти знайти цілі, але йому було важко втриматися на плаву, оскільки він чекав на великі оборонні контракти.

"Малі компанії не можуть просто сидіти і нічого не робити два-три роки, поки наш контракт не вступить у дію", — сказала заступник міністра оборони з питань досліджень і інженерії Рейгана Хайді Шю.

Війна в Україні

Вільям А. Лаплант, заступник міністра оборони з питань придбання та забезпечення, висміяв деякі твердження про те, наскільки важливі американські технології для України, сказавши минулого року військовим підрядникам, що "яким би не був ваш улюблений гаджет, це жорстке виробництво справді серйозна зброя, і це головне".

Він додав, що війна Росії в Україні зараз не ведеться "Кремнієвою долиною", хоча вони намагатимуться приписати собі це".

Але в інтерв’ю Вільям А. Лаплант сказав, що погоджується, що комерційні технології суттєво змінили поле бою, зокрема комерційні супутникові інструменти, які надали Україні набагато більший потенціал спостереження.

"Техніка дійсно важлива", — сказав він.

Нагадаємо, заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг заявила, що ЗРК Patriot, який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ, полагодили. Зазначається, що він повністю відновлений і в робочому стані.