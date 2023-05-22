Пентагон отказывается от стартапов по вооружению, которые помогли бы Украине, — NYT

Министерство обороны США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo

Начинающие компании в США часто предлагают Пентагону более дешевые, более быстрые и гибкие варианты систем вооружения. Они могли бы помочь Украине в войне, однако Пентагон отказывается от них.

Об этом сообщает The New York Time.

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Стартапы по вооружению в США

Каждая система проходит испытания в реальном мире во время войны в Украине, заслужив похвалу от высших чиновников и инвесторов, финансировавших эту сферу.

Медленная бюрократия Пентагона, занимающаяся военными закупками, не подвержена риску. Американские стартапы сталкиваются с проблемами на внутреннем поле сражения.

Capella Space, стартап из Сан-Франциско, создает флот небольших недорогих спутников, которые могут отслеживать вражеские войска, когда они передвигаются ночью или под облачным покровом, через который не могут увидеть традиционные оптические спутники.

Fortem Technologies, небольшая аэрокосмическая компания из штата Юта, хочет снабжать Пентагон новый тип беспилотного самолета, который может выводить из строя беспилотники противника.

HawkEye 360, компания из штата Вирджиния, использовала фонды частных инвестиций для запуска собственных спутников, использующих радиоволны, излучаемые коммуникационным оборудованием и другими электронными устройствами для выявления присутствия скопления вражеских войск.

"Что касается дронов, спутников, искусственного интеллекта и других отраслей, начинающие компании часто предлагают Пентагону более дешевые, более быстрые и гибкие варианты, чем системы вооружений, которые производят несколько гигантских подрядчиков, на которых Пентагон обычно полагается", — говорится в материале.

Задержка развития и ведения войны

Несмотря на то, что военные предоставляют небольшие гранты и краткосрочные контракты многим стартапам, срок действия этих соглашений часто заканчивается слишком быстро и недостаточно велик, чтобы молодые компании могли выплачивать свои зарплаты или развиваться так быстро, как ожидают инвесторы.

В то время как Соединенные Штаты стремятся сохранить свое преимущество в национальной безопасности над Китаем, Россией и другими соперниками, лидеры Пентагона только сейчас начинают выяснять, как внести дух "Кремниевой долины" в громоздкий военно-промышленный комплекс.

"Такие изменения не всегда происходят так гладко или быстро, как мне хотелось бы", — сказал министр обороны Ллойд Остин.

Долина смерти

Руководители отрасли называют свою ситуацию "Долиной смерти", где медленные темпы государственных контрактов могут привести к тому, что они исчерпают свое финансирование, пока ожидают решений. Один стартап из Сан-Франциско, Primer Technologies, создает инструмент искусственного интеллекта, который анализировал тысячи часов незашифрованной российской радиосвязи, чтобы помочь найти цели, но ему было трудно удержаться на плаву, поскольку он ждал больших оборонительных контрактов.

"Малые компании не могут просто сидеть и ничего не делать два-три года, пока наш контракт не вступит в действие", — сказала заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии Рейгана Хайди Шю.

Война в Украине

Уильям А. Лаплант, заместитель министра обороны по вопросам приобретения и обеспечения, высмеял некоторые утверждения о том, насколько важны американские технологии для Украины, сказав в прошлом году военным подрядчикам, что "каким бы ни был ваш любимый гаджет, это жесткое производство действительно серьезное оружие, и это главное".

Он добавил, что война России в Украине сейчас не ведется "Кремниевой долиной", хотя они постараются приписать себе это".

Но в интервью Уильям А. Лаплант сказал, что соглашается, что коммерческие технологии существенно изменили поле боя, в частности, коммерческие спутниковые инструменты, которые предоставили Украине гораздо больший потенциал наблюдения.

"Техника действительно важна", — сказал он.

Напомним, заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что ЗРК Patriot, который был поврежден в результате ракетной атаки РФ, починили. Он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.