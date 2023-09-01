Пентагон замовив для України ракети AMRAAM

Військовий США перевіряє ракету Amram. Фото: Вікіпедія

Пентагон оголосив про свій намір придбати у Raytheon ракети типу "повітря-повітря" середнього радіуса дії AMRAAM для українських збройних сил. Контракт із компанією, що базується в Аризоні, має бути завершений до кінця листопада 2024 року.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони США.

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Повідомляється, що конкретні дати та обсяги передбачуваних поставок залишаються поза публічним доступом. Втім, відомо, що операція оцінюється в 192 млн доларів. При цьому фінансування цієї закупівлі здійснюватиметься з ресурсів Ініціативи щодо підтримки стабільності в Україні.

Що відомо про ракети AMRAAM

Американська ракета середньої дальності для всіх погодних умов, класифікована як "повітря-повітря", створена для знищення повітряних об'єктів, що знаходяться поза зоною прямої видимості. В аерокосмічних силах США її часто називають Slammer.

Типовий маршрут польоту такої ракети ділиться на три етапи: ділянка під командним та інерційним управлінням, ділянка з автономним інерційним управлінням та етап з активним радіолокаційним управлінням. Незалежно від типу літального апарату принцип наведення ракети залишається практично однаковим.

На винищувачі F/A-18 ціль визначається за допомогою радара AN/APG-65, який може одночасно відстежувати до десяти ключових об'єктів, зображуючи вісім із них на дисплеї. Пілот вибирає мету та запускає ракету. У ближніх повітряних битвах, коли ціль видно очима, використовується режим активного радіолокаційного наведення.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки й надалі допомагають Україні у війні з Росією. Вже до середини вересня до країни мають надійти перші танки Abrams.

Також ми повідомляли, що Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню у рамках програми іноземного військового фінансування (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав. На підтримку планується надати до 80 мільйонів доларів.