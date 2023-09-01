Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM

Военный США проверяет ракету AMRAAM. Фото: Википедия

Пентагон объявил о своем намерении приобрести у Raytheon ракеты типа "воздух-воздух" среднего радиуса действия AMRAAM для украинских вооруженных сил. Контракт с компанией, базирующейся в Аризоне, должен быть завершен до конца ноября 2024 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

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Сообщается, что конкретные даты и объемы предполагаемых поставок остаются за пределами публичного доступа. Впрочем, известно, что сделка оценивается в 192 млн долларов. При этом, финансирование этой закупки будет осуществляться из ресурсов Инициативы по поддержке стабильности в Украине.

Что известно про ракеты AMRAAM

Американская ракета средней дальности для всех погодных условий, классифицированная как "воздух-воздух", создана для уничтожения воздушных объектов, находящихся вне зоны прямой видимости. В аэрокосмических силах США её часто называют Slammer.

Типичный маршрут полёта такой ракеты делится на три этапа: участок под командным и инерциальным управлением, участок с автономным инерциальным управлением и этап с активным радиолокационным управлением. Независимо от типа летательного аппарата, принцип наведения ракеты остается практически одинаковым.

На истребителе F/A-18 цель определяется с помощью радара AN/APG-65, который может одновременно отслеживать до десяти ключевых объектов, изображая восемь из них на дисплее. Пилот выбирает цель и запускает ракету. В ближних воздушных сражениях, когда цель видна глазами, используется режим активного радиолокационного наведения.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и дальше помогают Украине в войне с Россией. Уже к середине сентября в страну должны поступить первые танки Abrams.

Также мы сообщали, что Администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), которая обычно используется для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.