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"Перевершили всі очікування": Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ

31 серпня 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Перевершили всі очікування": Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: GLOBALLOOKPRESS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій. При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.

Про це повідомляє CNN.

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Лідер Північноатлантичного блоку підкреслив, що завдяки спільним зусиллям та підтримці союзників, українські війська продовжують наступальні операції, зокрема, враховуючи переваги мінних полів.

Він також зазначив, що попри деякі критичні думки західних експертів щодо темпів просування українських військ, реальні дії на передовій демонструють протилежне. Взаємодія між НАТО та Україною продовжується та посилюється.

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ в Україну тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів або тижнів", — сказав він.

Столтенберг підкреслив унікальність і стійкість України, нагадуючи, що багато хто очікував її краху на початку агресії, але країна продемонструвала силу і рішучість, звільнивши ключові регіони та продовжуючи боротьбу.

Нагадаємо, що в Україні модернізують протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Відомо, що вони можуть вражати віддалені цілі у РФ, що не можна зробити завдяки озброєнню, яке передають партнери.

Також ми повідомляли, що за 13 тижнів українського контрнаступу на кількох напрямках півдня та сходу ЗСУ втратили лише п'ять німецьких танків Leopard 2 із 71. Значно більше танків отримали пошкодження — щонайменше 10, проте їх швидко ремонтують на складах у Польщі та Німеччині та повертають на фронт.

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