"Превзошли все ожидания": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: GLOBALLOOKPRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных Сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

Об этом сообщает CNN.

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Лидер Североатлантического блока подчеркнул, что благодаря совместным усилиям и поддержке союзников, украинские войска продолжают наступательные операции, в частности, учитывая преимущества, предоставляемые минными полями.

Он также отметил, что несмотря на некоторые критические мнения западных экспертов о темпах продвижения украинских войск, реальные действия на передовой демонстрируют обратное. Взаимодействие между НАТО и Украиной продолжается и усиливается.

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину — тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул уникальность и стойкость Украины, напоминая, что многие ожидали ее краха в начале агрессии, но страна продемонстрировала силу и решимость, освободив ключевые регионы и продолжая борьбу.

Напомним, что в Украине модернизируют противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Известно, что они могут поражать отдаленные цели в РФ, что нельзя сделать благодаря вооружению, которое передают партнеры.

Также мы сообщали, что за 13 недель украинского контрнаступления на нескольких направлениях юга и востока ВСУ потеряли лишь пять немецких танков Leopard 2 из 71. Значительно больше танков получили повреждения — по меньшей мере 10, однако их быстро ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.