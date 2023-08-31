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"Превзошли все ожидания": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ

31 августа 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Превзошли все ожидания": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: GLOBALLOOKPRESS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных Сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

Об этом сообщает CNN.

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Лидер Североатлантического блока подчеркнул, что благодаря совместным усилиям и поддержке союзников, украинские войска продолжают наступательные операции, в частности, учитывая преимущества, предоставляемые минными полями.

Он также отметил, что несмотря на некоторые критические мнения западных экспертов о темпах продвижения украинских войск, реальные действия на передовой демонстрируют обратное. Взаимодействие между НАТО и Украиной продолжается и усиливается.

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину — тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул уникальность и стойкость Украины, напоминая, что многие ожидали ее краха в начале агрессии, но страна продемонстрировала силу и решимость, освободив ключевые регионы и продолжая борьбу.

Напомним, что в Украине модернизируют противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Известно, что они могут поражать отдаленные цели в РФ, что нельзя сделать благодаря вооружению, которое передают партнеры.

Также мы сообщали, что за 13 недель украинского контрнаступления на нескольких направлениях юга и востока ВСУ потеряли лишь пять немецких танков Leopard 2 из 71. Значительно больше танков получили повреждения — по меньшей мере 10, однако их быстро ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.

 

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