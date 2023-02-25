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Перша леді США пояснила, чому Байден досі не оголосив про участь у президентських виборах

25 лютого 2023 18:20
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибори президента США у 2024 році: Джилл Байден повідомила, чи балотуватиметься її чоловік
Джилл Байден
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Перша леді США Джилл Байден повідомила, що її чоловік, нинішній президент Джо Байден планує брати участь у виборах президента в 2024 році. Вона зазначила, що залишилося лише визначити час та місце заяви про початок президентської кампанії.

Про це Джилл Байден сказала в інтерв'ю Associated Press.

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Вона наголосила, що Джо Байден вважає, що він ще не закінчив своєї роботи і продовжить працювати для блага країни. За її словами, він вивів США з хаосу і був обраний, тому що люди шукали стабільності та знайшли її у його лідерських якостях, чесності та принциповості.

"Він каже, що ще не скінчив. Він не закінчив розпочате. І це важливо", — зазначила вона.

Також сам Джо Байден підтвердив свою участь у наступних президентських виборах у інтерв'ю п'ятниці американському каналу ABC. Він заявив, що перед тим, як розпочати кампанію, йому необхідно завершити ще багато справ, а вік не є фактором, який може вплинути на його плани щодо участі у виборах. Він також визнав, що люди мають підстави ставити питання про вік американського президента.

За останніми опитуваннями, близько 50% демократів вважають Байдена найкращим можливим кандидатом від їхньої партії. Якщо його буде переобрано, наприкінці другого терміну йому буде вже 86 років, що зробить його найстарішим президентом в історії США.

Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена до Києва відбувся 20 лютого, за кілька днів до першої річниці вторгнення росії.

Як відомо, колишній президент США Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на пост президента у 2024 році. Він подав документи до Федеральної виборчої комісії та звернувся до прихильників.

Фото: Associated Press

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