Выборы президента США в 2024 году: Джилл Байден сообщила, будет ли баллотироваться ее супруг

Первая леди США объяснила, почему Байден до сих пор не объявил об участии в президентских выборах
Первая леди США Джилл Байден сообщила, что ее супруг, нынешний президент Джо Байден, планирует участвовать в выборах президента в 2024 году. Она отметила, что осталось только определить время и место заявления о начале президентской кампании.
Об этом Джилл Байден сказала в интервью Associated Press.
-
20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства
-
Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции
-
Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф
-
Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали
-
Meta представила собственную модель искусственного интеллекта Llama
-
Около 86 тысяч одесситов воспользовалось городским транспортом за 2022 год
-
Масштабный пожар в Киеве потушили: есть ли пострадавшие
-
"Культурный десант": Украина и Франция совместно реализуют ряд крупных культурных проектов
-
"Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад
-
Вызвала полицию к невестке: в Днепре женщина случайно сдала полиции сына-наркодилера
Почему Байден пойдет на выборы
Она подчеркнула, что Джо Байден считает, что он еще не закончил свою работу и продолжит трудиться для блага страны. По ее словам, он вывел США из хаоса и был избран, потому что люди искали стабильности и нашли ее в его лидерских качествах, честности и принципиальности.
"Он говорит, что еще не кончил. Он не закончил начатое. И это важно", — отметила она.
Также Джо Байден подтвердил свое участие в следующих президентских выборах в пятничном интервью американскому каналу ABC. Он заявил, что перед тем, как начать кампанию, ему необходимо завершить еще много дел, а возраст не является фактором, который может повлиять на его планы по участию в выборах. Он также признал, что у людей есть основания ставить вопрос о возрасте американского президента.
По последним опросам, около 50% демократов считают Байдена лучшим возможным кандидатом от их партии. Если он будет переизбран, в конце второго срока ему будет уже 86 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории США.
Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии.
Как известно, бывший президент США Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году. Он подал документы в Федеральную избирательную комиссию и обратился к сторонникам.
Фото: Associated Press