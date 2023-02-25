Выборы президента США в 2024 году: Джилл Байден сообщила, будет ли баллотироваться ее супруг

Джилл Байден

Первая леди США Джилл Байден сообщила, что ее супруг, нынешний президент Джо Байден, планирует участвовать в выборах президента в 2024 году. Она отметила, что осталось только определить время и место заявления о начале президентской кампании.

Об этом Джилл Байден сказала в интервью Associated Press.

Почему Байден пойдет на выборы

Она подчеркнула, что Джо Байден считает, что он еще не закончил свою работу и продолжит трудиться для блага страны. По ее словам, он вывел США из хаоса и был избран, потому что люди искали стабильности и нашли ее в его лидерских качествах, честности и принципиальности.

"Он говорит, что еще не кончил. Он не закончил начатое. И это важно", — отметила она.

Также Джо Байден подтвердил свое участие в следующих президентских выборах в пятничном интервью американскому каналу ABC. Он заявил, что перед тем, как начать кампанию, ему необходимо завершить еще много дел, а возраст не является фактором, который может повлиять на его планы по участию в выборах. Он также признал, что у людей есть основания ставить вопрос о возрасте американского президента.

По последним опросам, около 50% демократов считают Байдена лучшим возможным кандидатом от их партии. Если он будет переизбран, в конце второго срока ему будет уже 86 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории США.

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии.

Как известно, бывший президент США Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году. Он подал документы в Федеральную избирательную комиссию и обратился к сторонникам.

Фото: Associated Press