Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Первая леди США объяснила, почему Байден до сих пор не объявил об участии в президентских выборах arrow

Первая леди США объяснила, почему Байден до сих пор не объявил об участии в президентских выборах

25 февраля 2023 18:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Выборы президента США в 2024 году: Джилл Байден сообщила, будет ли баллотироваться ее супруг
Джилл Байден
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Первая леди США Джилл Байден сообщила, что ее супруг, нынешний президент Джо Байден, планирует участвовать в выборах президента в 2024 году. Она отметила, что осталось только определить время и место заявления о начале президентской кампании. 

Об этом Джилл Байден сказала в интервью Associated Press. 

Читайте также:

Почему Байден пойдет на выборы

Она подчеркнула, что Джо Байден считает, что он еще не закончил свою работу и продолжит трудиться для блага страны. По ее словам, он вывел США из хаоса и был избран, потому что люди искали стабильности и нашли ее в его лидерских качествах, честности и принципиальности.

"Он говорит, что еще не кончил. Он не закончил начатое. И это важно", — отметила она. 

Также Джо Байден подтвердил свое участие в следующих президентских выборах в пятничном интервью американскому каналу ABC. Он заявил, что перед тем, как начать кампанию, ему необходимо завершить еще много дел, а возраст не является фактором, который может повлиять на его планы по участию в выборах. Он также признал, что у людей есть основания ставить вопрос о возрасте американского президента.

По последним опросам, около 50% демократов считают Байдена лучшим возможным кандидатом от их партии. Если он будет переизбран, в конце второго срока ему будет уже 86 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории США.

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии. 

Как известно, бывший президент США Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году. Он подал документы в Федеральную избирательную комиссию и обратился к сторонникам.

Фото: Associated Press

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:52 Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий

18:45 20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства

18:42 Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции

Новина з фото

18:33 Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф

18:23 Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:19 Meta представила собственную модель искусственного интеллекта Llama

18:15 Около 86 тысяч одесситов воспользовалось городским транспортом за 2022 год

18:09 Масштабный пожар в Киеве потушили: есть ли пострадавшие

18:09 "Культурный десант": Украина и Франция совместно реализуют ряд крупных культурных проектов

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Новина з відео

17:46 Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Срочная новость

15:40 В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

Новина з відео

12:27 Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого неожиданно возвращают в сборную Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

09:57 Наступления не прекращаются: Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

Новина з відео

23:02 "Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину

Новина з відео

22:49 Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Актуальное по теме

None 25 Февраль 18:52

Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий

None 25 Февраль 18:53

20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства

None 25 Февраль 18:50

Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции

None 25 Февраль 18:53

Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB