У США прибули перші українські пілоти - усі деталі

У США прибули перші українські пілоти на навчання

Адміністрація США підтвердила здогадки, які з'являлися раніше у пресі: перших українських пілотів у Штатах вже прийняли, ще близько десяти мають прибути протягом найближчого тижня-двох. Ось тільки публікації про те, що українців навчатимуть управляти F-16 Пентагон не підтверджує. Навіщо тоді українських повітряних асів везуть до Америки? Ми з'ясували всі деталі.

Де приймуть українських пілотів

Українців розмістили в Аризоні на Luke Air Force Base — об'єкті ВПС США, де готують і власних пілотів, і тренують льотчиків із країн-партнерів, випускаючи до 400 людей щорічно. Саме на цій базі розташований найбільший у США комплекс комп'ютерних симуляторів, який дозволяє пілотам навчатися, не сідаючи за штурвал літака. Програма формує позаштатні ситуації, а інструктори дивляться, як пілот їх відпрацьовує і як діє. Але ціна помилки мінімальна, порівняно з ситуацією, якби все це сталося в небі, в реальному житті.

Нам пояснили, що два перші українські пілоти, яких вже прийняли американці, — найдосвідченіші льотчики, які раніше проходили іноземні програми підготовки та розмовляють англійською. Для інших готують перекладача, який їх супроводжуватиме. Група займатиметься окремо від основного потоку за своєю програмою.

Чому навчатимуть українців

Американські військові пояснюють, що стандартна програма підготовки пілотів F-16 (а саме ці літаки Україна просить надати їй) складається з трьох частин. 265 годин занять в аудиторії, 55 годин роботи на комп'ютерних симуляторах, і лише потім заключний етап, 80 годин польотів за штурвалом. Тільки успішно налітавши ці години, пілот отримує право на управління військовим літаком самостійно.

У випадку з українцями про повну програму не йдеться. В умовах війни немає можливості (та й потреби) проводити півтора місяці "за партою". З іншого боку, реальних польотів за штурвалом F-16 теж не передбачено, лише віртуальні. Тому в американському військовому відомстві і вважають неправильним говорити про "навчання українських пілотів польотам на F-16" — а саме таке формулювання з'явилося в пресі.

Пояснюють: це скоріше оціночна місія, завдань у якої три. Перша — дати українським повітряним асам нові навички, які повернувшись додому, вони зможуть застосовувати, піднімаючись у небо на будь-яких літаках, не обов'язково американських. Друга — оцінити рівень підготовки для управління західними моделями військових літаків. Третє — найважливіше — зрозуміти, скільки часу, з огляду на все це, потрібно буде для повноцінного навчання в майбутньому, наскільки доведеться скоротити свій стандартний курс.

Тобто, це поки що "пілотна група", робота з якою потрібна американцям, щоб оцінити обсяги майбутньої роботи. З іншого боку, пояснюють у Пентагоні, користь для українців буде безперечна, і нові навички будуть використані на фронті. Оскільки комп'ютерні програми на симуляторах спеціально виберуть з урахуванням завдань і викликів, які виникають для української авіації на війні.

Чи готові Штати прийняти пілотів на тривале навчання

Формального рішення поки немає, для нього якраз і потрібні висновки про рівень тестової групи пілотів. Але, як пояснили нам в офісах кількох конгресменів із групи підтримки України, Конгрес готовий таку ідею підтримати (на відміну від виділення Києву самих літаків, щодо навчання немає суперечок між демократами та республіканцями).

Більше того, ще минулого року законодавці проголосували за виділення ста мільйонів доларів цільових грошей саме на ці цілі. У результаті у військовому бюджеті їх не виділили окремим рядком, але у будь-якому разі кошти і на підготовку, і на те, щоб українські льотчики могли масово приїжджати до Штатів, у бюджеті є.

Але для такого кроку, як старт масштабної програми підготовки, потрібні додаткові консультації між Білим домом, Пентагоном і Конгресом. І "зелене світло", яке має дати особисто президент.

Коли чекати на F-16 для України

На це питання немає однозначної відповіді, оскільки терміни залежать від "домашньої роботи", — пояснило нам інформоване дипломатичне джерело. По-перше, мають бути повністю готові пілоти — основний та запасний — для кожного літака, який Україні в майбутньому можуть передати. По-друге, Україна має підготувати ремонтну базу та власний технічний персонал, який буде здатний обслуговувати F-16 та проводити профілактику. Підготовка таких фахівців може бути здійснена у Німеччині, до Штатів для цього їхати не треба.

Заступник міністра оборони США Колін Кол під час слухань у Конгресі назвав нещодавно терміни, які у багатьох викликали здивування. Заявив, що якщо Україні вирішать передавати нові літаки, це займе від 3 до 6 років, оскільки їх ще треба виготовити. А от якщо вирішать передавати старі літаки, а для своїх ВПС замовляти на заміну нові моделі, то з урахуванням підготовки пілотів та ремонтної бази можна вкластися у півтора роки.

Але Київ таке довге очікування точно не влаштовує. Авіація потрібна якнайшвидше. І не лише як знак підтримки, а й як реальний засіб протидії росії, спосіб позбавити її переваги у повітрі. І тому не виключено варіант все прискорити — пояснив нам не під запис високопоставлений дипломат.

Мова йде про можливість отримати F-16 не з Америки, а з європейських країн, де вони є та використовуються. Адміністрація Байдена схиляється до того, щоб дати на це дозвіл. Але для цього теж потрібні на 100% готові екіпажі, які зможуть цими літаками ефективно управляти та не втратити їх у бою.

Ось чому цей приїзд українських льотчиків до Арізони такий важливий. Адже він може дати старт дуже серйозним рішенням.

Фото: US Airforce