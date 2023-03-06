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Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

6 марта 2023 11:23
ef12d1e6-0742-4ea6-7705-82eac9dc7600 - Дилан Томпсон
Дилан Томпсон
Журналист
В США прибыли первые украинские пилоты - все детали
В США прибыли первые украинские пилоты на обучение
ef12d1e6-0742-4ea6-7705-82eac9dc7600 - Дилан Томпсон
Дилан Томпсон
Журналист

Администрация США подтвердила догадки, которые появлялись ранее в прессе: первых украинских пилотов в Штатах уже приняли, еще около десяти должны прибыть в течение ближайшей недели-двух. Вот только публикации о том, что украинцев будут учить управлять F-16 Пентагон не подтверждает. Зачем тогда украинских воздушных асов везут в Америку? Мы выяснили все детали.

Где примут украинских пилотов

Украинцев разместили в Аризоне на Luke Air Force Base — объекте ВВС США, где готовят и собственных пилотов, и тренируют летчиков из стран-партнеров, выпуская до 400 человек ежегодно. Именно на этой базе расположен крупнейший в США комплекс компьютерных симуляторов, который позволяет пилотам учиться, не садясь за штурвал самолета. Программа формирует нештатные ситуации, а инструкторы смотрят, как пилот их отрабатывает и как действует. Но цена ошибки — минимальна, по сравнению с ситуацией, если бы всё это произошло в небе, в реальной жизни. 

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Нам пояснили, что два первых украинских пилота, которых уже приняли американцы, — наиболее опытные летчики, которые ранее проходили иностранные программы подготовки и говорят по-английски. Для остальных готовят переводчика, который будет их сопровождать. Группа будет заниматься отдельно от основного потока, по своей программе.

США пілоти

Чему будут учить украинцев

Американские военные поясняют, что стандартная программа подготовки пилотов F-16 (а именно эти самолеты Украина просит ей предоставить) состоит из трех частей. 265 часов занятий в аудитории, 55 часов работы на компьютерных симуляторах, и только потом — заключительный этап, 80 часов полетов за штурвалом. Только успешно налетав эти часы пилот получает право на управление военным самолетом самостоятельно. 

В случае с украинцами речи о полной программе не идет. В условиях войны нет возможности (да и необходимости) проводить полтора месяца "за партой". С другой стороны — реальных полетов за штурвалом F-16 тоже не предусмотрено, только виртуальные. Поэтому в американском военном ведомстве и считают неправильным говорить об "обучении украинских пилотов полетам на F-16" — а именно такая формулировка появилась в прессе.

F-16

Поясняют: это скорее оценочная миссия, задач у которой три. Первая — дать украинским воздушным асам новые навыки, которые, вернувшись домой, они смогут применять, поднимаясь в небо на любых самолетах, не обязательно американских. Вторая — оценить их уровень подготовки к управлению западными моделями военных самолетов. Третье — самое важное — понять, сколько времени, с учетом всего этого, нужно будет для полноценного обучения в будущем, насколько придется сократить свой стандартный курс. 

То есть, это пока "пилотная группа", работа с которой нужна американцам чтобы оценить объемы будущей работы. С другой стороны, поясняют в Пентагоне, польза для украинцев будет несомненная, и новые навыки будут использованы на фронте. Поскольку компьютерные программы на симуляторах специально выберут с учетом тех задач и вызовов, которые возникают для украинской авиации на войне. 

Готовы ли Штаты принять пилотов на длительное обучение

Формального решения пока нет, для него как раз и нужны выводы об уровне тестовой группы пилотов. Но, как пояснили нам в офисах нескольких конгрессменов из группы поддержки Украины, Конгресс готов такую идею поддержать (в отличие от выделения Киеву самих самолетов, по поводу обучения нет споров между демократами и республиканцами).

Более того, еще в прошлом году законодатели проголосовали за выделение ста миллионов долларов целевых денег как раз на эти цели. В итоге в военном бюджете их не выделили отдельной строкой, но в любом случае средства и на подготовку, и на то, чтобы украинские летчики могли массово приезжать в Штаты, в бюджете есть.

F-16

Но для такого шага как старт масштабной программы подготовки потребуются дополнительные консультации между Белым домом, Пентагоном и Конгрессом. И "зеленый свет", который должен дать лично президент.

Когда ждать F-16 для Украины

На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку сроки зависят от "домашней работы", — пояснил нам информированный дипломатический источник. Во-первых, должны быть полностью готовы пилоты — основной и запасной — для каждого самолета, который Украине в будущем могут передать. Во-вторых, Украина должна подготовить ремонтную базу и собственный технический персонал, который будет способен обслуживать F-16 и проводить профилактику. Подготовка таких специалистов может быть осуществлена в Германии, в Штаты для этого ехать не надо.

Заместитель министра обороны США Колин Кол на слушаниях в Конгрессе назвал недавно сроки, которые у многих вызвали удивление. Заявил, что если Украине решат передавать новые самолеты, то это займет от 3 до 6 лет, поскольку их еще надо изготовить. А вот если решат передавать старые самолеты, а для своих ВВС заказывать на замену новые модели, то с учетом подготовки пилотов и ремонтной базы можно уложиться в полтора года.

США пілоти

Но Киев такое долгое ожидание точно не устраивает. Авиация нужна как можно скорее. И не только как знак поддержки, но и как реальное средство противодействия россии, способ лишить её преимущества в воздухе. И поэтому не исключен вариант все ускорить — пояснил нам не под запись высокопоставленный дипломат.

Речь о возможности получить F-16 не из Америки, а из европейский стран, где они есть и используются. Администрация Байдена склоняется к тому, чтобы дать на это разрешение. Но для этого тоже нужны на 100% готовые экипажи, которые смогут этими самолетами эффективно управлять и не потерять их в бою.

США пілоти

Вот почему этот приезд украинских летчиков в Аризону так важен. Ведь он может дать старт для очень серьезных решений.

Фото:  US Airforce

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