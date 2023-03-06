В США прибыли первые украинские пилоты - все детали

В США прибыли первые украинские пилоты на обучение

Администрация США подтвердила догадки, которые появлялись ранее в прессе: первых украинских пилотов в Штатах уже приняли, еще около десяти должны прибыть в течение ближайшей недели-двух. Вот только публикации о том, что украинцев будут учить управлять F-16 Пентагон не подтверждает. Зачем тогда украинских воздушных асов везут в Америку? Мы выяснили все детали.

Где примут украинских пилотов

Украинцев разместили в Аризоне на Luke Air Force Base — объекте ВВС США, где готовят и собственных пилотов, и тренируют летчиков из стран-партнеров, выпуская до 400 человек ежегодно. Именно на этой базе расположен крупнейший в США комплекс компьютерных симуляторов, который позволяет пилотам учиться, не садясь за штурвал самолета. Программа формирует нештатные ситуации, а инструкторы смотрят, как пилот их отрабатывает и как действует. Но цена ошибки — минимальна, по сравнению с ситуацией, если бы всё это произошло в небе, в реальной жизни.

Нам пояснили, что два первых украинских пилота, которых уже приняли американцы, — наиболее опытные летчики, которые ранее проходили иностранные программы подготовки и говорят по-английски. Для остальных готовят переводчика, который будет их сопровождать. Группа будет заниматься отдельно от основного потока, по своей программе.

Чему будут учить украинцев

Американские военные поясняют, что стандартная программа подготовки пилотов F-16 (а именно эти самолеты Украина просит ей предоставить) состоит из трех частей. 265 часов занятий в аудитории, 55 часов работы на компьютерных симуляторах, и только потом — заключительный этап, 80 часов полетов за штурвалом. Только успешно налетав эти часы пилот получает право на управление военным самолетом самостоятельно.

В случае с украинцами речи о полной программе не идет. В условиях войны нет возможности (да и необходимости) проводить полтора месяца "за партой". С другой стороны — реальных полетов за штурвалом F-16 тоже не предусмотрено, только виртуальные. Поэтому в американском военном ведомстве и считают неправильным говорить об "обучении украинских пилотов полетам на F-16" — а именно такая формулировка появилась в прессе.

Поясняют: это скорее оценочная миссия, задач у которой три. Первая — дать украинским воздушным асам новые навыки, которые, вернувшись домой, они смогут применять, поднимаясь в небо на любых самолетах, не обязательно американских. Вторая — оценить их уровень подготовки к управлению западными моделями военных самолетов. Третье — самое важное — понять, сколько времени, с учетом всего этого, нужно будет для полноценного обучения в будущем, насколько придется сократить свой стандартный курс.

То есть, это пока "пилотная группа", работа с которой нужна американцам чтобы оценить объемы будущей работы. С другой стороны, поясняют в Пентагоне, польза для украинцев будет несомненная, и новые навыки будут использованы на фронте. Поскольку компьютерные программы на симуляторах специально выберут с учетом тех задач и вызовов, которые возникают для украинской авиации на войне.

Готовы ли Штаты принять пилотов на длительное обучение

Формального решения пока нет, для него как раз и нужны выводы об уровне тестовой группы пилотов. Но, как пояснили нам в офисах нескольких конгрессменов из группы поддержки Украины, Конгресс готов такую идею поддержать (в отличие от выделения Киеву самих самолетов, по поводу обучения нет споров между демократами и республиканцами).

Более того, еще в прошлом году законодатели проголосовали за выделение ста миллионов долларов целевых денег как раз на эти цели. В итоге в военном бюджете их не выделили отдельной строкой, но в любом случае средства и на подготовку, и на то, чтобы украинские летчики могли массово приезжать в Штаты, в бюджете есть.

Но для такого шага как старт масштабной программы подготовки потребуются дополнительные консультации между Белым домом, Пентагоном и Конгрессом. И "зеленый свет", который должен дать лично президент.

Когда ждать F-16 для Украины

На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку сроки зависят от "домашней работы", — пояснил нам информированный дипломатический источник. Во-первых, должны быть полностью готовы пилоты — основной и запасной — для каждого самолета, который Украине в будущем могут передать. Во-вторых, Украина должна подготовить ремонтную базу и собственный технический персонал, который будет способен обслуживать F-16 и проводить профилактику. Подготовка таких специалистов может быть осуществлена в Германии, в Штаты для этого ехать не надо.

Заместитель министра обороны США Колин Кол на слушаниях в Конгрессе назвал недавно сроки, которые у многих вызвали удивление. Заявил, что если Украине решат передавать новые самолеты, то это займет от 3 до 6 лет, поскольку их еще надо изготовить. А вот если решат передавать старые самолеты, а для своих ВВС заказывать на замену новые модели, то с учетом подготовки пилотов и ремонтной базы можно уложиться в полтора года.

Но Киев такое долгое ожидание точно не устраивает. Авиация нужна как можно скорее. И не только как знак поддержки, но и как реальное средство противодействия россии, способ лишить её преимущества в воздухе. И поэтому не исключен вариант все ускорить — пояснил нам не под запись высокопоставленный дипломат.

Речь о возможности получить F-16 не из Америки, а из европейский стран, где они есть и используются. Администрация Байдена склоняется к тому, чтобы дать на это разрешение. Но для этого тоже нужны на 100% готовые экипажи, которые смогут этими самолетами эффективно управлять и не потерять их в бою.

Вот почему этот приезд украинских летчиков в Аризону так важен. Ведь он может дать старт для очень серьезных решений.

Фото: US Airforce