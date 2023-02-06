Перший танк Leopard 2 з Канади прибув до Польщі

Перший канадський танк Leopard для ЗСУ прибув до Польщі
Перший танк Leopard 2, який Канада планувала передати на потреби Збройних сил України, прибув на територію Польщі. Канадські військові будуть навчати ЗСУ користуватися цією технікою.
Про це повідомила у своєму Twitter-акаунті міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.
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Канадський танк уже в Європі
Перший танк Leopard 2, який із запасів збройних сил Канади передали на потреби української армії, прибув на територію Польщі.
Аніта Ананд оприлюднила фото розвантаження військово-транспортного літака, який і привіз танк, на одному із польських аеродромів.
Навчання ЗСУ
Міністерка національної оборони Канади наголосила на продовження підтримки України.
"Разом із нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", — запевнила Ананд.
Нагадаємо, що перший танк Leopard 2 був відправлений з території Канади літаком 4 лютого.
Усього Канада планує передати на потреби ЗСУ чотири основних бойових танки Leopard 2 з запасів власних Збройних сил.
Додамо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.
Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.
Фото: Twitter Ананд