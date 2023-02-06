Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ​​​​​​​Перший канадський танк Leopard для ЗСУ прибув до Польщі arrow

​​​​​​​Перший канадський танк Leopard для ЗСУ прибув до Польщі

6 лютого 2023 08:46
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Перший танк Leopard 2 з Канади прибув до Польщі
Канадці будуть навчати ЗСУ користуватися цією військовою технікою
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Перший танк Leopard 2, який Канада планувала передати на потреби Збройних сил України, прибув на територію Польщі. Канадські військові будуть навчати ЗСУ користуватися цією технікою.

Про це повідомила у своєму Twitter-акаунті міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Читайте також:

Канадський танк уже в Європі

Перший танк Leopard 2, який із запасів збройних сил Канади передали на потреби української армії, прибув на територію Польщі.

Аніта Ананд оприлюднила фото розвантаження військово-транспортного літака, який і привіз танк, на одному із польських аеродромів.

Навчання ЗСУ

Міністерка національної оборони Канади наголосила на продовження підтримки України.

"Разом із нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", — запевнила Ананд.

Нагадаємо, що перший танк Leopard 2 був відправлений з території Канади літаком 4 лютого.

Усього Канада планує передати на потреби ЗСУ чотири основних бойових танки Leopard 2 з запасів власних Збройних сил.

Додамо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

Фото: Twitter Ананд

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:43 Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

09:31 За час війни загинуло понад 1300 мирних жителів Донеччини: минулої доби знову постраждав Бахмут

09:23 Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

09:16 Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається

09:10 ​​​​​​​Російські підрозділи під Бахмутом не взаємодіють між собою: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:49 Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

08:23 "Нова пошта" нагадала, хто може відправляти посилки безкоштовно

08:20 Резніков заявив, що не отримував пропозиції від Зеленського очолити Мінстратегпром

08:16 ​​​​​​​ЗСУ ліквідували за добу понад 800 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

08:00 Нові виклики та волонтерство: Анна Завертайло про ресторанний бізнес після перемоги

Новина з відео

21:24 Україна запровадила санкції проти атомної галузі росії

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі подіїіваьл4

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Актуальне по темі

None 6 Лютий 09:31

За час війни загинуло понад 1300 мирних жителів Донеччини: минулої доби знову постраждав Бахмут

None 6 Лютий 09:10

​​​​​​​Російські підрозділи під Бахмутом не взаємодіють між собою: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на фронті

None 6 Лютий 08:37

​​​​​​​ЗСУ ліквідували за добу понад 800 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

None 5 Лютий 20:22

Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB