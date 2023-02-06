Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Первый канадский танк Leopard для ВСУ прибыл в Польшу arrow

Первый канадский танк Leopard для ВСУ прибыл в Польшу

6 февраля 2023 08:46
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Первый танк Leopard 2 из Канады прибыл в Польшу
Канадцы будут учить ВСУ пользоваться этой военной техникой
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Первый танк Leopard 2, который Канада планировала передать на нужды Вооруженных сил Украины, прибыл на территорию Польши. Канадские военные будут учить ВСУ пользоваться этой техникой.

Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Читайте также:

Канадский танк уже в Европе

Первый танк Leopard 2, который из запасов вооруженных сил Канады был передан на нужды украинской армии, прибыл на территорию Польши.

Анита Ананд обнародовала фото разгрузки военно-транспортного самолета, привезенного танком, на одном из польских аэродромов.

Обучение ВСУ

Министр национальной обороны Канады отметила продолжение поддержки Украины.

"Вместе с нашими союзниками в ближайшее время мы будем учить Вооруженные Силы Украины пользоваться этой техникой", — заверила Ананд.

Напомним, что первый танк Leopard 2 был отправлен с территории Канады самолетом 4 февраля.

Всего Канада планирует передать на нужды ВСУ четыре основных боевых танка Leopard 2 из запасов собственных вооруженных сил.

Добавим, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

Фото: Twitter Ананд

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:31 За время войны погибло более 1300 мирных жителей Донбасса: за прошедшие сутки снова пострадал Бахмут

09:23 Индексация пенсий: кто из украинцев получит от 500 грн

09:16 Вручать повестки могут и на улице: в Минобороны рассказали, почему так происходит

09:10 ​​​Российские подразделения под Бахмутом не взаимодействуют между собой: Генштаб сообщил об успехах ВСУ на фронте

08:49 Папа Римский заявил, что готов встретиться с Зеленским и путиным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:23 "Новая почта" напомнила, кто может отправлять посылки бесплатно

08:20 Резников заявил, что не получал предложения от Зеленского возглавить Минстратегпром

08:16 ВСУ ликвидировали за сутки более 800 оккупантов: Генштаб назвал новые потери рф

08:00 Новые вызовы и волонтерство: Анна Завертайло о ресторанном бизнесе после победы

07:59 Новые выплаты и правила: что изменилось в Чехии для украинских беженцев

Новина з відео

21:24 Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Новина з відео

21:10 "Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Актуальное по теме

None 6 Февраль 09:31

За время войны погибло более 1300 мирных жителей Донбасса: за прошедшие сутки снова пострадал Бахмут

None 6 Февраль 09:10

​​​Российские подразделения под Бахмутом не взаимодействуют между собой: Генштаб сообщил об успехах ВСУ на фронте

None 6 Февраль 08:37

ВСУ ликвидировали за сутки более 800 оккупантов: Генштаб назвал новые потери рф

None 5 Февраль 20:22

Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB