Первый танк Leopard 2 из Канады прибыл в Польшу

Первый канадский танк Leopard для ВСУ прибыл в Польшу
Первый танк Leopard 2, который Канада планировала передать на нужды Вооруженных сил Украины, прибыл на территорию Польши. Канадские военные будут учить ВСУ пользоваться этой техникой.
Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
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Канадский танк уже в Европе
Первый танк Leopard 2, который из запасов вооруженных сил Канады был передан на нужды украинской армии, прибыл на территорию Польши.
Анита Ананд обнародовала фото разгрузки военно-транспортного самолета, привезенного танком, на одном из польских аэродромов.
Обучение ВСУ
Министр национальной обороны Канады отметила продолжение поддержки Украины.
"Вместе с нашими союзниками в ближайшее время мы будем учить Вооруженные Силы Украины пользоваться этой техникой", — заверила Ананд.
Напомним, что первый танк Leopard 2 был отправлен с территории Канады самолетом 4 февраля.
Всего Канада планирует передать на нужды ВСУ четыре основных боевых танка Leopard 2 из запасов собственных вооруженных сил.
Добавим, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.
Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.
Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.
Фото: Twitter Ананд