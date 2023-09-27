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Пес Байдена за останній рік скоїв 11 агресивних нападів, — NBC

27 вересня 2023 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Пес Байдена за останній рік скоїв 11 агресивних нападів, — NBC
Президент США Джо Байден та його пес Капітан. Фото: freepressjournal.in
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Білий Дім потрапив у нову резонансну історію. Пес президента США Джо Байдена, німецька вівчарка Капітан, за останній рік скоїв 11 нападів з укусами.

Про це повідомляє американський телеканал NBC.

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В Капітана стрес

Нещодавно Капітан вкусив офіцера поліції Секретної служби, який працював у Білому домі в понеділок увечері. Цей укус став 11-м зареєстрованим випадком за участю тварини з жовтня. Потерпілого було доставлено до лікарні після того, як він отримав укуси за плече та стегно.

Повідомляється, що в собаки стрес щодо перебування в американській установі.

"Білий Дім може бути стресовим середовищем для сімейних домашніх тварин. Тому наразі президент і Перша Леді працюють над тим, аби допомогти Капітану впоратися з часто непередбачуваною природою території Білого дому", — заявила журналістам телеканалу прессекретарка Секретної служби США Елізабет Александер, та наголосила, що собаці вже готують огорожений майданчик для його активності, та запрошено кінологів з ФБР.

Історію укусів Капітана оприлюднили в липні, коли консервативна група Judicial Watch опублікувала записи, отримані в ході судового розгляду. Там ідентифікували 10 випадків укусів тварини різного ступеня тяжкості з жовтня по січень.

Джо та Джилл Байдени з Капітаном. Фото: NBC

Зазначається, що в Байденів також були проблеми з іншою вівчаркою, Майором. Його відправили в штат Делавер, коли в перший місяць перебування Байдена як президента, він теж кидався на охоронців. Натомість, Капітан з'явився у Білому домі ще цуценям в грудні 2021 року, замість померлої Чемп Також в Білому Домі проживає кішка подружжя Віллоу.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден звернувся до республіканців, закликавши їх "виконувати свою роботу". Нещодавно він дорікнув і президенту України Володимиру Зеленському щодо корупції в нашій країні. 

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