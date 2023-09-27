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Пес Байдена за последний год совершил 11 агрессивных нападений, — NBC

27 сентября 2023 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пес Байдена за последний год совершил 11 агрессивных нападений, — NBC
Президент США Джо Байден и его пес Капитан. Фото: freepressjournal.in
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Белый Дом попал в новую резонансную историю. Пёс президента США Джо Байдена, немецкая овчарка Капитан, за последний год совершила 11 нападений с укусами.

Об этом сообщает американский телеканал NBC.

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У Капитана стресс

Недавно Капитан укусил офицера полиции Секретной службы, работавшего в Белом доме в понедельник вечером. Этот укус стал 11 зарегистрированным случаем с участием животного с октября. Пострадавший был доставлен в больницу после того, как он получил укусы за плечо и бедро.

Сообщается, что у собаки стресс по поводу пребывания в американском учреждении.

"Белый Дом может быть стрессовой средой для семейных домашних животных. Поэтому президент и Первая Леди работают над тем, чтобы помочь Капитану справиться с часто непредсказуемой природой территории Белого дома",— заявила журналистам телеканала пресс-секретарь Секретной службы США Элизабет Александер, и отметила, что собаке уже готовят огороженную площадку для её активности, и приглашены кинологи из ФБР.

Историю укусов Капитана обнародовали в июле, когда консервативная группа Judicial Watch опубликовала записи, полученные в ходе судебного разбирательства. Там идентифицировали 10 случаев укусов животного разной степени тяжести с октября по январь.

Джо и Джилл Байдены с Капитаном. Фото: NBC

У Байденов также были проблемы с другой овчаркой, Майором. Его отправили в штат Делавер, когда в первый месяц пребывания Байдена в качестве президента, он тоже бросался на охранников. Капитан появился в Белом доме ещё щенком в декабре 2021 года, вместо умершей Чемп. Также в Белом Доме проживает кошка супругов, Виллоу.

Напомним, что ранее Джо Байден обратился к республиканцам, призвав их "выполнять свою работу". Недавно он упрекнул и президента Украины Владимира Зеленского насчёт коррупции в нашей стране.

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