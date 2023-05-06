Петр Павел закликає демократичні країни об'єднатися для протистояння Росії й Китаю

Президент Чехії Петр Павел виступає під час спільної заяви для преси з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід вступає в епоху стратегічної конкуренції між демократією з одного боку та автократичними правителями з іншого. Як приклад він навів Росію та Китай, яким мають протистояти демократичні країни.

Про це повідомляє České noviny.

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Ще одне протистояння країн

Петр Павел сказав під час візиту до Королівського коледжу оборонних досліджень у Лондоні, де колись навчався, що під час навчання обговорював міжнародний тероризм після краху СРСР та Варшавського договору.

"Ми вірили, що на нас чекають лише рожеві часи, сповнені співпраці та порозуміння. Тоді ми не підозрювали, що нас чекає ще одне суперництво, протистояння на рівні великих держав, особливо держав, які мають ядерну зброю", — сказав Павел.

Росія і Китай "нарощують" вплив по-своєму

Чеський президент зазначив, що Росію цікавить не лише Україна, російські чиновники не приховують намірів відновити велич колишнього СРСР.

За його словами, на противагу Росії, Китай будує свій вплив економічно. Так, Пекін частково або повністю володіє рядом критично важливих об'єктів інфраструктури в Європі, включаючи порти.

Союз демократичних держав

"Якщо ми хочемо зберегти нинішній світовий порядок з міжнародними правовими нормами, правами людини та методами і процедурами нашої співпраці, нам доведеться об’єднатися і створити достатню противагу Китаю, Росії чи іншим країнам, які зараз утворюють блок. проти того, що ми можемо назвати політичним Заходом", — зазначив Павел.

Чеський лідер додав, що йдеться не лише про Європу чи Північну Америку, а й про інші країни, наприклад, індо-тихоокеанські держави. Також Євросоюз і США повинні подолати "незначні проблеми", щоб створити достатню економічну противагу Китаю, інакше останній використає це на свою користь.

Нагадаємо, що Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну. Зараз Україні критично не вистачає боєприпасів, необхідних країні для контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.