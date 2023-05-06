Петр Павел призывает демократические страны объединиться для противостояния России и Китаю

Президент Чехии Петр Павел выступает во время совместного заявления для печати с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эпоху стратегической конкуренции между демократией с одной стороны и автократическими правителями с другой. В качестве примера он привел Россию и Китай, которым должны противостоять демократические страны.

Об этом сообщает České noviny.

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Еще одно противостояние стран

Петр Павел сказал во время визита в Королевский колледж оборонных исследований в Лондоне, где когда-то учился, что во время учебы обсуждал международный терроризм после краха СССР и Варшавского договора.

"Мы верили, что нас ждут только розовые времена, полные сотрудничества и взаимопонимания. Тогда мы не подозревали, что нас ждет еще одно соперничество, противостояние на уровне великих государств, особенно государств, имеющих ядерное оружие", — сказал Павел.

Россия и Китай "наращивают" влияние по-своему

Чешский президент отметил, что Россию интересует не только Украина, российские чиновники не скрывают намерений восстановить величие бывшего СССР.

По его словам, в противоположность России, Китай строит свое влияние экономически. Так, Пекин частично или полностью владеет рядом критически важных объектов инфраструктуры в Европе, включая порты.

Союз демократических государств

"Если мы хотим сохранить нынешний мировой порядок с международными правовыми нормами, правами человека и методами и процедурами нашего сотрудничества, нам придется объединиться и создать достаточное противовес Китаю, России или другим странам, которые сейчас образуют блок против того, что мы можем назвать политическим Западом", — отметил Павел.

Чешский лидер добавил, что речь идет не только о Европе или Северной Америке, но и о других странах, например, индо-тихоокеанских государствах. Также Евросоюз и США должны преодолеть "незначительные проблемы", чтобы создать достаточный экономический противовес Китаю, иначе последний использует это в свою пользу.

Напомним, что Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину. Сейчас Украине критически не хватает боеприпасов, необходимых стране для контрнаступления против России и возобновления контроля над своей территорией.