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Петр Павел вважає, що Чехія має просувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС

21 квітня 2023 19:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Петр Павел вважає, що Чехія має просувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС
Президент Чехії Петр Павел. Фото: REUTERS/Johanna Geron
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Чехії президент Петр Павел виступив за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу цього року, що збігається з бажанням Києва.

Про це пише Ceske Noviny.

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Що сказав Петр Павел

Павел заявив, що швидкий вступ України до ЄС відповідає інтересам Чехії та що країна має наполягати на тому, щоб переговори розпочалися до кінця року.

Павел зазначив, що розширення зони стабільності на схід від чеських кордонів зробить регіон безпечнішим. Він також висловив невдоволення односторонніми блокадами імпорту українського зерна, запровадженими Польщею, Словаччиною та іншими країнами через проблеми зі збутом власної продукції.

Президент Чехії вважає, що Європейський Союз має запровадити тимчасові тарифи замість вживання односторонніх заходів окремими державами. Він наголосив, що рішення має бути знайдено в рамках ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Петр Павел розповів журналістам, що внаслідок війни проти України Росія довгий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв. Крім того, він не дуже вірить у швидке "прозріння" Росії та її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом.

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