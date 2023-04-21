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Петр Павел считает, что Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

21 апреля 2023 19:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Петр Павел считает, что Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Чехии, президент Петр Павел выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в этом году, что совпадает с желанием Киева. 

Об этом пишет Ceske Noviny.

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Павел заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС соответствует интересам Чехии и что страна должна настаивать на том, чтобы переговоры начались до конца года. 

Павел отметил, что расширение зоны стабильности к востоку от чешских границ сделает регион более безопасным. Он также выразил недовольство односторонними блокадами импорта украинского зерна, которые были введены Польшей, Словакией и другими странами из-за проблем со сбытом собственной продукции. 

Президент Чехии считает, что Европейский Союз должен ввести временные тарифы вместо принятия односторонних мер отдельными государствами. Он подчеркнул, что решение должно быть найдено в рамках ЕС.

Напомним, недавно Петр Павел рассказал журналистам, что в результате войны против Украины Россия долгое время будет нестабильной и НАТО важно быть готовым к разным сценариям. Кроме того, он не очень верит в быстрое "прозрение" рф и ее разворот к налаживанию нормальных отношений с миром.

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