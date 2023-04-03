Санна Марін визнала поразку своєї партії на парламентських виборах у Фінляндії

Соціал-демократична партія на чолі з прем’єр-міністером Фінляндії Санною Марін набрала рекордні 20,1%. Вона й надалі має високі рейтинги в опитуваннях і отримала широку оцінку за те, що прем'єр-міністр спрямувала Фінляндію до вступу до НАТО.

Незабаром після того, як лідер консерваторів заявив про перемогу, лідер лівоцентристів визнав результати виборів.