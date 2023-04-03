Санна Марін визнала поразку своєї партії на парламентських виборах у Фінляндії
Лідер фінських консерваторів Петтері Орпо переміг у тристоронніх виборчих перегонах. Він обійшов прем’єр-міністра Санну Марін.
Про це інформує BBC.
Поразка Санни Марін
Пан Орпо отримав 20,8% голосів, випередивши праву популістську партію фінів і лівоцентристів.
"Ми отримали найбільший мандат", — сказав лідер Національної коаліційної партії.
Соціал-демократична партія на чолі з прем’єр-міністером Фінляндії Санною Марін набрала рекордні 20,1%. Вона й надалі має високі рейтинги в опитуваннях і отримала широку оцінку за те, що прем'єр-міністр спрямувала Фінляндію до вступу до НАТО.
Незабаром після того, як лідер консерваторів заявив про перемогу, лідер лівоцентристів визнав результати виборів.
"Вітаю переможця виборів, вітаю Національну коаліційну партію, вітаю Партію фінів. Демократія заговорила", — сказала вона прихильникам.
"Я думаю, що фіни хочуть змін. Вони хочуть змін, і зараз я почну переговори, відкрию переговори з усіма сторонами", — сказав Петтері Орпо.
Лідер Партії фінів Рійка Пурра привітав свого правоцентристського суперника, а сам був у захваті від найкращого результату в історії своєї партії. Тим часом три інші партії коаліції: Центристська партія, Лівий альянс і Зелені — зазнали великих втрат.
Консерватори матимуть першу можливість сформувати уряд, і якщо їм це вдасться, наступним прем’єр-міністром стане 53-річний пан Орпо.
Нагадаємо, що Фінляндія схвалила 14 пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу трьох танків для розмінування Leopard 2R, а також навчання щодо їх використання.