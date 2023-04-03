Санна Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах в Финляндии
Лидер финских консерваторов Петтери Орпо победил в трехсторонней избирательной гонке. Он обошел премьер-министра Санну Марин.
Об этом информирует BBC.
Поражение Санны Марин
Господин Орпо получил 20,8% голосов, опередив правую популистскую партию финнов и левоцентристов.
"Мы получили самый большой мандат", — сказал лидер Национальной коалиционной партии.
Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Финляндии Санной Марин набрала рекордные 20,1%. Она и дальше имеет высокие рейтинги в опросах и получила широкую оценку за то, что премьер-министр направила Финляндию к вступлению в НАТО.
Вскоре после того, как лидер консерваторов заявил о победе, лидер левоцентристов признал результаты выборов.
"Приветствую победителя выборов, поздравляю Национальную коалиционную партию, поздравляю Партию финнов. Демократия заговорила", — сказала она сторонникам.
"Я думаю, что финны хотят перемен. Они хотят перемен, и сейчас я начну переговоры, открою переговоры со всеми сторонами", — сказал Петтери Орпо.
Лидер Партии финнов Рийко Пурра поздравил своего правоцентристского соперника, а сам был в восторге от лучшего результата в истории своей партии. Тем временем три другие партии коалиции: Центристская партия, Левый альянс и Зеленые — понесли большие потери.
У консерваторов будет первая возможность сформировать правительство, и если им это удастся, следующим премьер-министром станет 53-летний господин Орпо.
Напомним, что Финляндия одобрила 14 пакет военной помощи Украине. Он предусматривает передачу трех танков для разминирования Leopard 2R, а также обучение их использованию.