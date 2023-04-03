Санна Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах в Финляндии

Господин Орпо получил 20,8% голосов, опередив правую популистскую партию финнов и левоцентристов.

"Мы получили самый большой мандат", — сказал лидер Национальной коалиционной партии.

Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Финляндии Санной Марин набрала рекордные 20,1%. Она и дальше имеет высокие рейтинги в опросах и получила широкую оценку за то, что премьер-министр направила Финляндию к вступлению в НАТО.