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Санна Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах в Финляндии

3 апреля 2023 08:06
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Премьер-министр Санну Марин обогнал Петтери Орпо
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Лидер финских консерваторов Петтери Орпо победил в трехсторонней избирательной гонке. Он обошел премьер-министра Санну Марин.

Об этом информирует BBC.

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Поражение Санны Марин

Господин Орпо получил 20,8% голосов, опередив правую популистскую партию финнов и левоцентристов.

"Мы получили самый большой мандат", — сказал лидер Национальной коалиционной партии.

Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Финляндии Санной Марин набрала рекордные 20,1%. Она и дальше имеет высокие рейтинги в опросах и получила широкую оценку за то, что премьер-министр направила Финляндию к вступлению в НАТО.

Вскоре после того, как лидер консерваторов заявил о победе, лидер левоцентристов признал результаты выборов.

"Приветствую победителя выборов, поздравляю Национальную коалиционную партию, поздравляю Партию финнов. Демократия заговорила", — сказала она сторонникам.

"Я думаю, что финны хотят перемен. Они хотят перемен, и сейчас я начну переговоры, открою переговоры со всеми сторонами", — сказал Петтери Орпо.

Лидер Партии финнов Рийко Пурра поздравил своего правоцентристского соперника, а сам был в восторге от лучшего результата в истории своей партии. Тем временем три другие партии коалиции: Центристская партия, Левый альянс и Зеленые — понесли большие потери.

У консерваторов будет первая возможность сформировать правительство, и если им это удастся, следующим премьер-министром станет 53-летний господин Орпо.

Напомним, что Финляндия одобрила 14 пакет военной помощи Украине. Он предусматривает передачу трех танков для разминирования Leopard 2R, а также обучение их использованию.

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