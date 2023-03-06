Придністров'я - 5 речей, які варто знати

Вторгнення росії в Україну загрожує також безпеці Молдови

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

росія зараз активно просуває наратив про те, що Україна планує напад на Придністров'я. Окрім цього, продовжуються спроби повалити прозахідний уряд країни з допомогою засланих протестувальників. Тетяна Кулакевич, професор Інституту російських, європейських та євразійських студій Університету Південної Флориди, наводить п'ять речей, які варто знати про Молдову та її окупований регіон. Оригінал її статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

5 речей, які потрібно знати про Молдову та Придністров'я — і чому війна росії в Україні також загрожує їхній безпеці

Напруженість у відносинах між росією і Молдовою — невеликою країною, що межує з південно-західною Україною і прагне до членства в Європейському Союзі, продовжує зростати. Молдова також є домом для сепаратистського регіону Придністров'я, який має тісні зв'язки з росією, що поставило як регіон, так і країну під приціл війни в Україні.

Уряд Молдови проголосував 2 березня 2023 року за офіційне засудження незаконного вторгнення росії в Україну.

Це сталося після того, як молдовські політики нещодавно висловили стурбованість тим, що росія намагається повалити прозахідний уряд Молдови і замінити його маріонетковим режимом, обраним кремлем.

Президент Молдови Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

У лютому 2023 року російські чиновники заявили, що Україна планує вторгнення в Молдову — це звинувачення молдовські офіційні особи відкинули як операцію під чужим прапором, тобто військову або політичну дію, що здійснюється з метою хибного звинувачення опонента.

У лютому 2023, після зустрічі з молдовськими лідерами в Польщі, президент Джо Байден підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Як дослідниця східноєвропейської політики, я вважаю, що аналіз складної динаміки відносин між Молдовою, росією і Придністров'ям корисний для розуміння військових інтересів рф за межами України. Ось п'ять ключових моментів, про які слід пам'ятати.

1. Що таке Придністров'я

Придністров'я — офіційна назва Придністровська Молдавська Республіка — це вузька смуга землі між Молдовою та Західною Україною, на якій проживає близько 500 000 людей. Це невизнана сепаратистська держава, яка вийшла зі складу Молдови після розпаду Радянського Союзу в 1990 році.

Уряд Придністров'я де-факто має незалежність, але визнається іншими країнами та Організацією Об'єднаних Націй як частина Молдови.

Хоча росія також офіційно не визнає Придністров'я як незалежну країну, Придністров'я зберігає свою незалежність сьогодні значною мірою завдяки військовій підтримці, яку надає російська армія, дислокована на території Придністров'я.

Фото: Новости Приднестровья / Facebook

Придністров'я має тісні зв'язки з росією. Люди, що живуть там, здебільшого російськомовні, а урядом керують проросійські сепаратисти. росія також забезпечує Придністров'я безкоштовним природним газом і підтримує літніх людей у регіоні, надаючи їм надбавки до пенсій.

Приблизно 1 500 російських солдатів дислокуються в Придністров'ї. Лише від 50 до 100 з них є вихідцями з росії. Решта — місцеві жителі Придністров'я, які отримали російські паспорти. Ці солдати мають будинки і сім'ї в Придністров'ї.

Молдова не дозволяє російським солдатам прилітати в міжнародний аеропорт Кишинева. З 2015 року Україна відмовила їм у в'їзді через свою територію. Ці транспортні обмеження призвели до того, що росія уклала контракти з місцевими жителями Придністров'я.

Сама армія Придністров'я відносно невелика і налічує від 4 500 до 7 500 солдатів. Російський військовий командувач рустам міннекаєв заявив 22 квітня 2022 року, що росія має намір створити сухопутний коридор через південь України до Придністров'я.

Фото: Минобороны Приднестровья / Facebook

2. Чому росія зацікавлена в Придністров'ї

росія вже давно прагне утримати Молдову, колишню частину Радянського Союзу, у своїй політичній сфері впливу. Молдова розташована між Європейським Союзом і Україною, межує з Румунією і південно-західною Україною. Російські війська, розміщені в Придністров'ї, дають москві можливість залякувати Молдову і обмежувати її західні прагнення.

Молдова подала заявку на членство в Європейському Союзі в березні 2022 року. Разом з Україною вона отримала статус кандидата в червні 2022.

Присутність російських військ у Придністров'ї заважає Молдові повністю контролювати власні кордони. У разі активації боєздатні російські війська в Придністров'ї можуть швидко дестабілізувати регіон. Без контролю над кордоном і територією Молдова не може приєднатися до ЄС. Це одна з умов членства в ЄС.

3. Чи лояльне Придністров'я до росії

Хоча безкоштовний газ допоміг забезпечити лояльність Придністров'я до москви, Європейський Союз також надав Придністров'ю економічний "рятівний круг", уклавши нові торговельні угоди.

Анексія росією українського півострова Крим у 2014 році, а також війна росії з Україною за Донбас змінили економічну орієнтацію Придністров'я з росії на Західну Європу.

Бойові дії в Україні спонукали Україну переглянути і посилити свою прикордонну політику. Це призвело до перекриття маршрутів в'їзду та виїзду з Придністров'я, які протягом майже трьох десятиліть використовувалися для нелегальної торгівлі товарами.

Фото: Новости Приднестровья / Facebook

Перекриття контрабандних маршрутів відбулося у сприятливий для Придністров'я момент. У 2014 році Молдова підписала угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом, що також дозволило вести торгівлю з Придністров'ям. Відтоді торгівля Придністров'я із Західною Європою продовжує зростати, тоді як торгівля з росією скорочується.

Сьогодні понад 70% експорту Придністров'я припадає на Західну Європу.

4. Наскільки вразливою є Молдова

Війна в Україні та присутність російських військ у Придністров'ї занепокоїли молдован і деяких міжнародних експертів тим, що Молдова може стати наступною ціллю вторгнення путіна.

На відміну від України, Молдова має слабку армію, яку можна порівняти з силами Придністров'я. Активний військовий склад Молдови налічує 6 000 солдатів, які, ймовірно, не мають можливості успішно протистояти російським військам.

Молдова — одна з найбідніших країн Європи з населенням близько 2,6 мільйона людей.

Енергетичний сектор Молдови є однією з її найбільших вразливостей. У грудні 2022 року Молдова вперше почала імпортувати природний газ з міжнародних ринків, переважно з Румунії. До 2022 року Молдова на 100% залежала від російського газу, що ускладнювало вихід Молдови з орбіти москви, незважаючи на її проєвропейську політичну орієнтацію.

На папері Придністров'я виглядає як ідеальне місце для росії, звідки вона може легко здійснити напад на Україну чи Молдову. Однак Придністров'я само по собі не має достатнього потенціалу, щоб воювати проти України, або бажання воювати проти Молдови.

Фото: REUTERS/Vladislav Bachev

Прохід до Придністров'я, своєю чергою, вимагатиме від росії значних успіхів у південних областях України, де українські війська звільнили місто Херсон у листопаді 2022, що стало однією з найбільш значущих перемог України у війні. Місто було ключовою ланкою у спробах росії контролювати південне узбережжя Чорного моря.

5. Чому знову відбувається ескалація напруженості у відносинах між росією та Молдовою

Увага росії до Молдови та Придністров'я може стати відволікаючим маневром, оскільки Україна зосереджена на найбільш інтенсивних бойових діях у східній частині країни напередодні запланованого контрнаступу цієї весни.

росія неодноразово звинувачувала Україну у зберіганні радіоактивних матеріалів та підготовці до створення брудної бомби у проросійському Придністров'ї. У листопаді 2022 року Агентство Організації Об'єднаних Націй з ядерної безпеки не знайшло жодних доказів того, що ці роботи ведуться.

Така брехня схожа на те, що кремль говорив у 2022 році, коли виправдовував вторгнення в Україну, бездоказово заявляючи, що росіяни стають мішенню на Донбасі і потребують захисту. В обох випадках росія стверджувала неправду про Україну, щоб виправдати потенційний військовий напад.

І Україна, і Молдова заперечили планування будь-якої військової операції в Придністров'ї.

Тетяна Кулакевич, доцент Школи міждисциплінарних глобалістичних досліджень, асоційований професор Інституту російських, європейських та євразійських студій Університету Південної Флориди