Приднестровье – 5 вещей, которые стоит знать

Вторжение россии в Украину угрожает также безопасности Молдовы

Мария Кагал Редактор международного отдела

россия сейчас активно продвигает нарратив о том, что Украина планирует нападение на Приднестровье. Кроме этого, продолжаются попытки свергнуть прозападное правительство страны с помощью подосланных протестующих. Татьяна Кулакевич, профессор Института российских, европейских и евразийских студий Университета Южной Флориды, приводит пять вещей, которые следует знать о Молдове и ее оккупированном регионе. Оригинал ее статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

5 вещей, которые нужно знать о Молдове и Приднестровье — и почему война россии в Украине также угрожает их безопасности

Напряженность в отношениях между россией и Молдовой — небольшой страной, граничащей с юго-западной Украиной и стремящейся к членству в Европейском Союзе, продолжает расти. Молдова также является домом для сепаратистского региона Приднестровья, имеющего тесные связи с россией, что поставило как регион, так и страну под прицел войны в Украине.

Правительство Молдовы проголосовало 2 марта 2023 года за официальное осуждение незаконного вторжения России в Украину.

Это произошло после того, как молдавские политики недавно выразили обеспокоенность тем, что россия пытается свергнуть прозападное правительство Молдовы и заменить его марионеточным режимом, избранным кремлем.

Президент Молдовы Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В феврале 2023 года российские чиновники заявили, что Украина планирует вторжение в Молдову — это обвинение молдавские официальные лица отвергли как операцию под чужим флагом, то есть военное или политическое действие, которое осуществляется с целью ошибочного обвинения оппонента.

В феврале 2023 года, после встречи с молдавскими лидерами в Польше, президент Джо Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Как исследовательница восточноевропейской политики, я считаю, что анализ сложной динамики отношений между Молдовой, россией и Приднестровьем полезен для понимания военных интересов рф за пределами Украины. Вот пять ключевых моментов, о которых следует помнить.

1. Что такое Приднестровье

Приднестровье — официальное название Приднестровская Молдавская Республика — это узкая полоса земли между Молдовой и Западной Украиной, на которой проживает около 500 000 человек. Это непризнанное сепаратистское государство, вышедшее из состава Молдовы после распада Советского Союза в 1990 году.

Правительство Приднестровья имеет независимость, но признается другими странами и Организацией Объединенных Наций как часть Молдовы.

Хотя россия также официально не признает Приднестровье как независимую страну, Приднестровье сохраняет свою независимость сегодня в значительной степени благодаря военной поддержке, оказываемой российской армией, дислоцированной на территории Приднестровья.

Фото: Новости Приднестровья / Facebook

Приднестровье имеет тесные связи с россией. Люди, живущие там, в основном русскоговорящие, а правительством руководят пророссийские сепаратисты. россия также обеспечивает Приднестровье бесплатным природным газом и поддерживает пожилых людей в регионе, предоставляя им надбавки к пенсиям.

Приблизительно 1 500 русских солдат дислоцируются в Приднестровье. Только от 50 до 100 из них являются выходцами из россии. Остальные — местные жители Приднестровья, получившие российские паспорта. У этих солдат есть дома и семьи в Приднестровье.

Молдова не разрешает российским солдатам прилетать в международный аэропорт Кишинева. С 2015 года Украина отказала им во въезде из-за своей территории. Эти транспортные ограничения привели к тому, что россия заключила контракты с местными жителями Приднестровья.

Сама армия Приднестровья относительно невелика и насчитывает от 4500 до 7500 солдат. Российский военный командующий рустам миннекаев заявил 22 апреля 2022 года, что россия намерена создать сухопутный коридор через юг Украины в Приднестровье.

Фото: Минобороны Приднестровья / Facebook

2. Почему россия заинтересована в Приднестровье

россия уже давно стремится удержать Молдову, бывшую часть Советского Союза, в своей политической сфере влияния. Молдова расположена между Европейским Союзом и Украиной, граничит с Румынией и юго-западной Украиной. Российские войска, расположенные в Приднестровье, дают Москве возможность запугивать Молдову и ограничивать ее западные стремления.

Молдова подала заявку на членство в Европейском Союзе в марте 2022 года. Вместе с Украиной она получила статус кандидата в июне 2022 года.

Присутствие русских войск в Приднестровье мешает Молдове полностью контролировать свои границы. При активации боеспособные российские войска в Приднестровье могут быстро дестабилизировать регион. Без контроля за границей и территорией Молдова не может присоединиться к ЕС. Это одно из условий членства в ЕС.

3. Лояльно ли Приднестровье к россии

Хотя бесплатный газ помог обеспечить лояльность Приднестровья к москве, Европейский Союз также предоставил Приднестровью экономический "спасательный круг", заключив новые торговые соглашения.

Аннексия россии украинского полуострова Крым в 2014 году, а также война россии с Украиной за Донбасс изменили экономическую ориентацию Приднестровья с россии на Западную Европу.

Боевые действия в Украине побудили Украину пересмотреть и усилить пограничную политику. Это привело к перекрытию маршрутов въезда и выезда из Приднестровья, которые на протяжении почти трех десятилетий использовались для нелегальной торговли товарами.

Фото: Новости Приднестровья / Facebook

Перекрытие контрабандных маршрутов произошло в благоприятный для Приднестровья момент. В 2014 году Молдова подписала соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, что также позволило торговлю с Приднестровьем. С тех пор торговля Приднестровья с Западной Европой продолжает расти, в то время как торговля с россией сокращается.

Сегодня более 70% экспорта Приднестровья приходится на Западную Европу.

4. Насколько уязвима Молдова

Война в Украине и присутствие российских войск в Приднестровье обеспокоили молдован и некоторых международных экспертов, что Молдова может стать следующей целью вторжения путина.

В отличие от Украины, Молдова имеет слабую армию, сравнимую с силами Приднестровья. Активный военный состав Молдовы насчитывает 6000 солдат, которые, вероятно, не имеют возможности успешно противостоять русским войскам.

Молдова — одна из самых бедных стран Европы с населением около 2,6 миллионов человек.

Энергетический сектор Молдовы является одной из самых больших уязвимостей. В декабре 2022 Молдова впервые начала импортировать природный газ с международных рынков, преимущественно из Румынии. До 2022 года Молдова на 100% зависела от российского газа, что усложняло выход Молдовы из орбиты москвы, несмотря на ее проевропейскую политическую ориентацию.

На бумаге Приднестровья выглядит как идеальное место для россии, откуда она может легко совершить нападение на Украину или Молдову. Однако Приднестровье само по себе не имеет достаточного потенциала, чтобы воевать против Украины или желания воевать против Молдовы.

Фото: REUTERS/Vladislav Bachev

Проход в Приднестровье, в свою очередь, потребует от россии значительных успехов в южных областях Украины, где украинские войска освободили город Херсон в ноябре 2022 года, что стало одной из наиболее значимых побед Украины в войне. Город был ключевым звеном в попытках россии контролировать южное побережье Черного моря.

5. Почему снова происходит эскалация напряженности в отношениях между россией и Молдовой

Внимание россии к Молдове и Приднестровью может стать отвлекающим маневром, поскольку Украина сосредоточена на наиболее интенсивных боевых действиях в восточной части страны накануне запланированного контрнаступления этой весной.

россия неоднократно обвиняла Украину в хранении радиоактивных материалов и подготовке к созданию грязной бомбы в пророссийском Приднестровье. В ноябре 2022 Агентство Организации Объединенных Наций по ядерной безопасности не нашло никаких доказательств того, что эти работы ведутся.

Такая ложь похожа на то, что кремль говорил в 2022 году, когда оправдывал вторжение в Украину, бездоказательно заявляя, что россияне становятся мишенью на Донбассе и нуждаются в защите. В обоих случаях россия утверждала неправду об Украине, чтобы оправдать потенциальное военное нападение.

И Украина, и Молдова отрицали планирование любой военной операции в Приднестровье.

Татьяна Кулакевич, доцент Школы междисциплинарных глобалистических исследований, ассоциированный профессор Института российских, европейских и евразийских студий Университета Южной Флориды