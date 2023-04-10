Під білоруським Гомелем прорвало дамбу: затопило будинки

Затоплені будинки та вулиці у білорусі. Фото: білоруські ЗМІ

У понеділок, 10 квітня, в білоруському місті Гомель прорвало дамбу. Всього за пів години води залила будинки до вікон.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ та публікують фото наслідків, знятих із дрона.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у ніч проти 10 квітня під Гомелем прорвало греблю, підтопило будинки та автодороги, місцеве населення евакуюють.

"Сьогодні о 3:30 ранку під Гомелем відбувся прорив греблі і всього за пів години вода затопила будинки по вікна. Наразі місцевих жителів евакуюють", — пише МотолькоПомоги.

Окрім того, сильна повінь зафіксований у Жлобинському районі Гомельської області, де через розлив річки Дніпро затоплено щонайменше дев'ять населених пунктів. Всі вулиці, дороги в селах затоплені. Люди плавають на човнах.