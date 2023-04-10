Під білоруським Гомелем прорвало дамбу: затопило будинки
У понеділок, 10 квітня, в білоруському місті Гомель прорвало дамбу. Всього за пів години води залила будинки до вікон.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ та публікують фото наслідків, знятих із дрона.
У білоруському Гомелі прорвало дамбу
Нагадаємо, у березні в росії в селищі Новомарковка прорвало дамбу відстійника з рідкими відходами. Населений пункт затопило екскрементами з місцевої ферми.
Як зазначають росЗМІ, вода з відходами затопила не лише половину селища, але й потрапила у річку Богучарка, яка впадає в Дон. Тепер місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи у регіоні.