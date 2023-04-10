Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Під білоруським Гомелем прорвало дамбу: затопило будинки arrow

Під білоруським Гомелем прорвало дамбу: затопило будинки

10 квітня 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затоплені будинки та вулиці у білорусі. Фото: білоруські ЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 квітня, в білоруському місті Гомель прорвало дамбу. Всього за пів години води залила будинки до вікон.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ та публікують фото наслідків, знятих із дрона. 

Читайте також:

У білоруському Гомелі прорвало дамбу

потоп в білорусі
Наслідки повені в білорусі. Фото: білоруські ЗМІ
потоп в білорусі
Наслідки повені в білорусі. Фото: білоруські ЗМІ

Нагадаємо, у березні в росії в селищі Новомарковка прорвало дамбу відстійника з рідкими відходами. Населений пункт затопило екскрементами з місцевої ферми.

Як зазначають росЗМІ, вода з відходами затопила не лише половину селища, але й потрапила у річку Богучарка, яка впадає в Дон. Тепер місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи у регіоні.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB