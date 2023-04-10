Под белорусским Гомелем прорвало дамбу: затопило дома

Затопленные дома и улицы в беларуси. Фото: белорусские СМИ

В понедельник, 10 апреля, в белорусском городе Гомель прорвало дамбу. Всего за полчаса вода залила дома по окна.

Об этом сообщают белорусские СМИ и публикуют фото последствий, снятых с дрона.

Как сообщают местные СМИ, в ночь на 10 апреля под Гомелем прорвало дамбу, подтопило дома и автодороги, местное население эвакуируют.

"Сегодня в 3:30 утра под Гомелем произошел прорыв дамбы и всего за полчаса вода затопила дома по окна. Сейчас местных жителей эвакуируют", — пишет Мотолько Помоги.

Кроме того, сильное наводнение зафиксировано в Жлобинском районе Гомельской области, где из-за разлива реки Днепр затоплено по меньшей мере девять населенных пунктов. Все улицы, дороги в деревнях затоплены. Люди плавают на лодках.