Под белорусским Гомелем прорвало дамбу: затопило дома
В понедельник, 10 апреля, в белорусском городе Гомель прорвало дамбу. Всего за полчаса вода залила дома по окна.
Об этом сообщают белорусские СМИ и публикуют фото последствий, снятых с дрона.
В белорусском Гомеле прорвало дамбу
Напомним, в марте в россии в поселке Новомарковка прорвало дамбу отстойника с редкими отходами. Населённый пункт затопило экскрементами из местной фермы.
Как отмечают росСМИ, вода с отходами затопила не только половину поселка, но и попала во впадающую в Дон Богучарку реку. Теперь местные жители опасаются экологической катастрофы в регионе.