Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Под белорусским Гомелем прорвало дамбу: затопило дома arrow

Под белорусским Гомелем прорвало дамбу: затопило дома

10 апреля 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Затопленные дома и улицы в беларуси. Фото: белорусские СМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 10 апреля, в белорусском городе Гомель прорвало дамбу. Всего за полчаса вода залила дома по окна.

Об этом сообщают белорусские СМИ и публикуют фото последствий, снятых с дрона.

Читайте также:

В белорусском Гомеле прорвало дамбу

потоп в беларуси
Последствия наводнения в беларуси. Фото: белорусские СМИ
потоп в беларуси
Последствия наводнения в беларуси. Фото: белорусские СМИ

Напомним, в марте в россии в поселке Новомарковка прорвало дамбу отстойника с редкими отходами. Населённый пункт затопило экскрементами из местной фермы.

Как отмечают росСМИ, вода с отходами затопила не только половину поселка, но и попала во впадающую в Дон Богучарку реку. Теперь местные жители опасаются экологической катастрофы в регионе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB