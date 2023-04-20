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​​​​​​​Під час благодійної акції в столиці Ємена у тисняві загинуло щонайменше 85 людей

20 квітня 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Під час благодійної акції в столиці Ємена у тисняві загинуло щонайменше 85 людей
Поранені в тисняві на благодійній акції. Фото: Reuters/Houthi Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У столиці Ємена Сані стрілянина у повітря спровокувала тисняву на благодійній акції. Загинуло щонайменше 85 осіб, понад 320 отримали поранення.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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У столиці Ємена Сані два підприємці організували благодійну акцію перед святом Ураза-байрам, яке завершує піст у священний для мусульман місяць Рамадан.

Усім, хто прийшов на акцію, видавали кошти, суму, еквівалентну дев’яти доларам США.

Натовп, який зібрався в очікуванні грошей, намагалися стримати озброєні хусити. Вони почали стріляти у повітря, що спровокувало паніку і тисняву.

Загиблі і затримані

За попередніми даними, у тисняві, спровокованій панікою, загинуло щонайменше 85 осіб.

Понад 320 людей отримали поранення.

Єменська поліція затримали обох підприємців, які організували благодійну акцію.

Була відкрита кримінальна справа.

Нагадаємо, восени проурядові сили у Ємені розпочали чергову фазу антитерористичної операції на території країни. У провінції Аб’ян були знищені кілька десятків бойовиків "Аль-Каїди".

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