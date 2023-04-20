Під час благодійної акції в столиці Ємена у тисняві загинуло щонайменше 85 людей
У столиці Ємена Сані стрілянина у повітря спровокувала тисняву на благодійній акції. Загинуло щонайменше 85 осіб, понад 320 отримали поранення.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Благодійна акція, яку перетворили на трагедію
У столиці Ємена Сані два підприємці організували благодійну акцію перед святом Ураза-байрам, яке завершує піст у священний для мусульман місяць Рамадан.
Усім, хто прийшов на акцію, видавали кошти, суму, еквівалентну дев’яти доларам США.
Натовп, який зібрався в очікуванні грошей, намагалися стримати озброєні хусити. Вони почали стріляти у повітря, що спровокувало паніку і тисняву.
Загиблі і затримані
За попередніми даними, у тисняві, спровокованій панікою, загинуло щонайменше 85 осіб.
Понад 320 людей отримали поранення.
Єменська поліція затримали обох підприємців, які організували благодійну акцію.
Була відкрита кримінальна справа.
Нагадаємо, восени проурядові сили у Ємені розпочали чергову фазу антитерористичної операції на території країни. У провінції Аб’ян були знищені кілька десятків бойовиків "Аль-Каїди".