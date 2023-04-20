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Во время благотворительной акции в столице Йемена в давке погибли по меньшей мере 85 человек

20 апреля 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Во время благотворительной акции в столице Йемена в давке погибли по меньшей мере 85 человек
Раненные в давке на благотворительной акции. Фото: Reuters/Houthi Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В столице Йемена Сане стрельба в воздух спровоцировала давку на благотворительной акции. Погибли не менее 85 человек, более 320 получили ранения.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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В столице Йемена Сане два предпринимателя организовали благотворительную акцию перед праздником Ураза-байрам, который завершает пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Всем, кто пришел на акцию, выдавали средства, сумму, эквивалентную девяти долларам США.

Собравшаяся в ожидании денег толпа пыталась сдержать вооруженные хуситы. Они начали стрелять в воздух, что спровоцировало панику и давку.

Погибшие и задержанные

По предварительным данным, в давке, спровоцированной паникой, погибли по меньшей мере 85 человек.

Более 320 человек получили ранения.

Йеменская полиция задержали обоих предпринимателей, организовавших благотворительную акцию.

Было возбуждено уголовное дело.

Напомним, осенью проправительственные силы в Йемене приступили к очередной фазе антитеррористической операции на территории страны. В провинции Абьян были уничтожены несколько десятков боевиков "Аль-Каиды".

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