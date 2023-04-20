Во время благотворительной акции в столице Йемена в давке погибли по меньшей мере 85 человек
В столице Йемена Сане стрельба в воздух спровоцировала давку на благотворительной акции. Погибли не менее 85 человек, более 320 получили ранения.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Благотворительная акция, превращенная в трагедию
В столице Йемена Сане два предпринимателя организовали благотворительную акцию перед праздником Ураза-байрам, который завершает пост в священный для мусульман месяц Рамадан.
Всем, кто пришел на акцию, выдавали средства, сумму, эквивалентную девяти долларам США.
Собравшаяся в ожидании денег толпа пыталась сдержать вооруженные хуситы. Они начали стрелять в воздух, что спровоцировало панику и давку.
Погибшие и задержанные
По предварительным данным, в давке, спровоцированной паникой, погибли по меньшей мере 85 человек.
Более 320 человек получили ранения.
Йеменская полиция задержали обоих предпринимателей, организовавших благотворительную акцию.
Было возбуждено уголовное дело.
Напомним, осенью проправительственные силы в Йемене приступили к очередной фазе антитеррористической операции на территории страны. В провинции Абьян были уничтожены несколько десятков боевиков "Аль-Каиды".