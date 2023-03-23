Під час візиту до Китаю прем'єр Іспанії обговорить Україну

Педро Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Пекін наступного тижня. Очікується, що він обговорить війну в Україні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє CNN.

Що відомо про візит Санчеса до Китаю

Візит іспанського прем'єра до Китаю, ймовірно, відбудеться 31 березня. Санчес поїде до Пекіну на запрошення Сі Цзіньпіна, щоб відзначити 50-річчя дипломатичних відносин між Мадридом і Пекіном.

За даними видання, прем'єр Іспанії та Сі Цзіньпін під час зустрічі можуть обговорити війну росії проти України. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації з цього приводу.

Як зазначається, уряд США був поінформований про поїздку Санчеса.

Нагадаємо, 20 березня китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав росію та двічі зустрівся з диктатором володимиром путіним.

Цей візит до москви лідер КНР назвав "новим імпульсом" у відносинах з рф. Він упевнений, що розвиток відносин між двома країнами принесе не лише вигоду, а й значний внесок у прогрес усього світу.

Однак, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, путін не отримав бажаної підтримки від офіційного Пекіна.

Зобов’язання, взяті Сі та путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає путін.