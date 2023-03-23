Во время визита в Китай премьер Испании обсудит Украину
Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Пекин на следующей неделе. Ожидается, что он обсудит войну в Украине с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом сообщает CNN.
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Что известно о визите Санчеса в Китай
Визит испанского премьера в Китай, вероятно, состоится 31 марта. Санчес поедет в Пекин по приглашению Си Цзиньпина, чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений между Мадридом и Пекином.
По данным издания, премьер Испании и Си Цзиньпин во время встречи могут обсудить войну россии против Украины. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией по этому поводу.
Как отмечается, правительство США было информировано о поездке Санчеса.
Напомним, 20 марта китайский лидер Си Цзиньпин посетил россию и дважды встретился с диктатором владимиром путиным.
Этот визит в москву лидер КНР назвал "новым импульсом" в отношениях с рф. Он уверен, что развитие отношений между двумя странами принесет не только выгоду, но и значительный вклад в прогресс по всему миру.
Однако как утверждают аналитики Института изучения войны, путин не получил желаемой поддержки от официального Пекина.
Обязательства, взятые Си и путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает путин.