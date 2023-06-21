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Під Москвою палає цех із виробництва дерев'яних палет

21 червня 2023 00:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Під Москвою палає цех із виробництва дерев'яних палет
Пожежа під Москвою. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 21 червня, під Москвою палає цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Повідомляється, що займання сталося близько опівночі. Вогонь швидко розповсюжується. 

За даними тамтешнього МНС, заразі площа займання збільшилася і зараз вона становить 6000 "квадратів".

Попередня причина займання — замикання електропроводки.

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Також ми писали, що в центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.

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