Пожежа під Москвою. Фото: Скріншот

Цієї ночі, 21 червня, під Москвою палає цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Пожежа під Москвою

Повідомляється, що займання сталося близько опівночі. Вогонь швидко розповсюжується.

За даними тамтешнього МНС, заразі площа займання збільшилася і зараз вона становить 6000 "квадратів".

Попередня причина займання — замикання електропроводки.

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Також ми писали, що в центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.