Пожар под Москвой. Фото: Скриншот

Этой ночью, 21 июня, под Москвой горит цех по производству деревянных паллет. Площадь пожара составляет 3000 м2.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Сообщается, что возгорание произошло около полуночи. Огонь быстро распространяется.

По данным тамошнего МЧС, сейчас площадь возгорания увеличилась и она составляет 6000 "квадратов".

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

Напомним, во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

Также мы писали, что в центре Москвы недалеко от метро произошел сильный пожар. Оказалось, что на строительстве загорелся утеплитель и пенопласт.