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Під загрозою довічного увʼязнення: проти Навального порушили чергову кримінальну справу

26 квітня 2023 13:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Під загрозою довічного увʼязнення: проти Навального порушили чергову кримінальну справу
Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: 24 канал
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Правоохоронці РФ порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Йому може загрожувати довічне увʼязнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ в Telegram-каналах.

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Подробиці справи

Російський опозиціонер Олексій Навальний нещодавно у суді заявив, що стосовно його справи про екстремізм виділено нову — за статтею про тероризм, пише державна пропагандистська інформагенція Росії ТАСС.

Навальний каже, що у справі про екстремізм, яку було порушено ще в жовтні, йому загрожує до 30 років позбавлення волі, а нове звинувачення може передбачати довічне ув'язнення.

"Сьогодні Басманний суд Москви розглядає клопотання слідства про обмеження термінів, протягом яких Навальний може ознайомитися з матеріалами у справі про екстремізм, про порушення якої стало відомо у жовтні", — йдеться в повідомленні.

Сьогоднішнє засідання зробили закритим. Закриття процесу Навальний назвав "спробою приховати незаконне обмеження політика у ознайомленні із матеріалами справи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в колонії проти Навального влаштували провокацію. Загрожували новою справою. 

 

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