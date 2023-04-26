Під загрозою довічного увʼязнення: проти Навального порушили чергову кримінальну справу

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: 24 канал

Правоохоронці РФ порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Йому може загрожувати довічне увʼязнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ в Telegram-каналах.

Читайте також:

Подробиці справи

Російський опозиціонер Олексій Навальний нещодавно у суді заявив, що стосовно його справи про екстремізм виділено нову — за статтею про тероризм, пише державна пропагандистська інформагенція Росії ТАСС.

Навальний каже, що у справі про екстремізм, яку було порушено ще в жовтні, йому загрожує до 30 років позбавлення волі, а нове звинувачення може передбачати довічне ув'язнення.

"Сьогодні Басманний суд Москви розглядає клопотання слідства про обмеження термінів, протягом яких Навальний може ознайомитися з матеріалами у справі про екстремізм, про порушення якої стало відомо у жовтні", — йдеться в повідомленні.

Сьогоднішнє засідання зробили закритим. Закриття процесу Навальний назвав "спробою приховати незаконне обмеження політика у ознайомленні із матеріалами справи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в колонії проти Навального влаштували провокацію. Загрожували новою справою.