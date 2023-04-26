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Под угрозой пожизненного заключения: против Навального возбудили очередное уголовное дело

26 апреля 2023 13:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Под угрозой пожизненного заключения: против Навального возбудили очередное уголовное дело
Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: 24 канал
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Правоохранители РФ возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Ему может грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram-каналах.

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Подробности дела

Российский оппозиционер Алексей Навальный недавно в суде заявил, что в отношении его дела об экстремизме выделено новое — по статье о терроризме, пишет государственное пропагандистское информагентство России ТАСС.

Навальный говорит, что по делу об экстремизме, которое было возбуждено еще в октябре, ему грозит до 30 лет лишения свободы, а новое обвинение может предусматривать пожизненное заключение.

"Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами по делу об экстремизме, о нарушении которого стало известно в октябре", — говорится в сообщении.

Сегодняшнее заседание было закрыто. Закрытие процесса Навальный назвал "попыткой скрыть незаконное ограничение политика в ознакомлении с материалами дела".

Напомним, ранее мы писали, что в колонии против Навального устроили провокацию и угрожали новым делом.

 

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