Под угрозой пожизненного заключения: против Навального возбудили очередное уголовное дело
Правоохранители РФ возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Ему может грозить пожизненное заключение.
Об этом сообщают российские СМИ в Telegram-каналах.
Подробности дела
Российский оппозиционер Алексей Навальный недавно в суде заявил, что в отношении его дела об экстремизме выделено новое — по статье о терроризме, пишет государственное пропагандистское информагентство России ТАСС.
Навальный говорит, что по делу об экстремизме, которое было возбуждено еще в октябре, ему грозит до 30 лет лишения свободы, а новое обвинение может предусматривать пожизненное заключение.
"Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами по делу об экстремизме, о нарушении которого стало известно в октябре", — говорится в сообщении.
Сегодняшнее заседание было закрыто. Закрытие процесса Навальный назвал "попыткой скрыть незаконное ограничение политика в ознакомлении с материалами дела".
Напомним, ранее мы писали, что в колонии против Навального устроили провокацию и угрожали новым делом.