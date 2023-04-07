Підприємець європейської автоіндустрії пропонував рф співпрацю та звертався до путіна, — ЗМІ

Німецька компанія Schaeffler/Фото: google.com

Підприємець Зигфрід Вольф, який входить до наглядових рад кількох європейських автомобільних концернів, пропонував співпрацю рф. До того ж він особисто звертався до російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє Spiegel.

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У січні австрійський підприємець, який входить, зокрема, до наглядової ради Schaeffler та Porsche SE, нібито написав путіна. Свій лист він розпочав зі звернення: "Дорогий Володимире Володимировичу".

У ньому Вольф запропонував в обмін на початкову позику в розмірі близько 800 млн євро запустити "порятунок російської автоіндустрії" та забезпечити локальне виробництво щонайменш 270 тисяч авто кожного року. До того ж йдеться про ідею відродити російський автомобіль "Волга".

Підприємець запропонував реалізовувати проєкт разом з російським автовиробником ГАЗ та залучити потужності двох заводів. Він заявив, що загальної згоди із найвищим керівництвом Volkswagen нібито вже досягнено. Рішення мало бути затверджене в березні.

Вольф давно вважається підприємцем зі зв'язками у рф. Він обіймав різні посади у бізнес-імперії олігарха Олега Дерипаски та досі є власником 10% акцій ГАЗ.

У виданні повідомили про плани підприємця задіяти для виробництва вантажівок ГАЗ потужності колишнього заводу Schaeffler. Наразі вони використовуються армією рф.

Spiegel наголошує, що така глибока співпраця Вольфа з рф зараз не може не викликати питань.

На запит про коментар Вольф у березні заявив, що "рішуче засуджує війну" та додав, що припинив попередню діяльність у росії і "жодним чином" не співпрацює з підсанкційними особами чи компаніями.

За інформацією видання, у березні цього року кількох співробітників Schaeffler запрошували до Нижнього Новгорода для обговорення співпраці.

Нагадаємо, Сербія готується остаточно відвернутися від співпраці з росією. Критика опонентів на світовий тиск змушують Вучича перейти на бік Заходу.

Також ми писали, що остання заява Китаю про розширення співпраці з росією має подвійний сенс. Він полягає в тому, що ставить на паузу питання можливості надання рф зброї та технологій і надсилає "дипломатичний сигнал" США.