Предприниматель европейской автоиндустрии предлагал рф сотрудничество и обращался к путину, — СМИ

Немецкая компания Schaeffler/Фото: google.com

Предприниматель Зигфрид Вольф, входящий в наблюдательные советы нескольких европейских автомобильных концернов, предлагал сотрудничество рф. К тому же он лично обращался к российскому диктатору владимиру путину.

Об этом сообщает Spiegel.

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В январе австрийский предприниматель, входящий, в частности, в наблюдательный совет Schaeffler и Porsche SE, якобы написал путина. Свое письмо он начал с обращения: "Дорогой Владимир Владимирович".

В нем Вольф предложил в обмен на первоначальный заем в размере около 800 млн евро запустить "спасение российской автоиндустрии" и обеспечить локальное производство не менее 270 тысяч автомобилей каждый год. К тому же речь идет об идее возродить российский автомобиль "Волга".

Предприниматель предложил реализовывать проект вместе с российским автопроизводителем ГАЗ и привлечь мощности двух заводов. Он заявил, что общее согласие с высшим руководством Volkswagen якобы уже достигнуто. Решение должно было быть утверждено в марте.

Вольф давно считается предпринимателем со связями в рф. Он занимал разные должности в бизнес-империи олигарха Олега Дерипаски и до сих пор является владельцем 10% акций ГАЗ.

В издании сообщили о планах предпринимателя задействовать для производства грузовиков ГАЗ мощности бывшего завода Schaeffler. В настоящее время они используются армией рф.

Spiegel отмечает, что такое глубокое сотрудничество Вольфа с рф сейчас не может не вызывать вопросов.

По запросу о комментарии Вольф в марте заявил, что "решительно осуждает войну" и добавил, что прекратил предыдущую деятельность в россии и "никаким образом" не сотрудничает с подсанкционными лицами или компаниями.

По информации издания, в марте этого года несколько сотрудников Schaeffler приглашали в Нижний Новгород для обсуждения сотрудничества.

Напомним, Сербия готовится окончательно отвернуться от сотрудничества с россией. Критика оппонентов на мировое давление вынуждают Вучича перейти на сторону Запада.

Также мы писали, что последнее заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления рф оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.