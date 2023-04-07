Предприниматель европейской автоиндустрии предлагал рф сотрудничество и обращался к путину, — СМИ
Предприниматель Зигфрид Вольф, входящий в наблюдательные советы нескольких европейских автомобильных концернов, предлагал сотрудничество рф. К тому же он лично обращался к российскому диктатору владимиру путину.
Об этом сообщает Spiegel.
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В январе австрийский предприниматель, входящий, в частности, в наблюдательный совет Schaeffler и Porsche SE, якобы написал путина. Свое письмо он начал с обращения: "Дорогой Владимир Владимирович".
В нем Вольф предложил в обмен на первоначальный заем в размере около 800 млн евро запустить "спасение российской автоиндустрии" и обеспечить локальное производство не менее 270 тысяч автомобилей каждый год. К тому же речь идет об идее возродить российский автомобиль "Волга".
Предприниматель предложил реализовывать проект вместе с российским автопроизводителем ГАЗ и привлечь мощности двух заводов. Он заявил, что общее согласие с высшим руководством Volkswagen якобы уже достигнуто. Решение должно было быть утверждено в марте.
Вольф давно считается предпринимателем со связями в рф. Он занимал разные должности в бизнес-империи олигарха Олега Дерипаски и до сих пор является владельцем 10% акций ГАЗ.
В издании сообщили о планах предпринимателя задействовать для производства грузовиков ГАЗ мощности бывшего завода Schaeffler. В настоящее время они используются армией рф.
Spiegel отмечает, что такое глубокое сотрудничество Вольфа с рф сейчас не может не вызывать вопросов.
По запросу о комментарии Вольф в марте заявил, что "решительно осуждает войну" и добавил, что прекратил предыдущую деятельность в россии и "никаким образом" не сотрудничает с подсанкционными лицами или компаниями.
По информации издания, в марте этого года несколько сотрудников Schaeffler приглашали в Нижний Новгород для обсуждения сотрудничества.
Напомним, Сербия готовится окончательно отвернуться от сотрудничества с россией. Критика оппонентов на мировое давление вынуждают Вучича перейти на сторону Запада.
Также мы писали, что последнее заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления рф оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.