Підрив Каховської ГЕС: в ООН попередили про глобальні наслідки для всього світу

Зруйнована Каховська дамба. Фото: google

Підрив Каховської ГЕС — це катастрофа не лише для України, але й всього світу. В ООН зазначають, що це вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до підвищення цін та проблем з водою.

Про це повідомляє Reuters.

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В організації кажуть, що ці проблеми вже поступово виникають, але це лише початок. В подальшому зростатимуть ціни на продукти харчування.

"Це житниця — вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть", — каже представник ООН Мартін Гріффітс.

Окрім цього, з'являться проблеми з посівом та збиранням урожаю.

"Майже неминуче, що ми побачимо величезні, величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, — це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку — ось що станеться", — відзначає Гріффітс.

І додає, що Каховська ГЕС забезпечувала потреби з водою приблизно 700 тисяч людей. Її руйнування може спричинити не лише дефіцит питної води, але й призвести до людських хвороб.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Каховську ГЕС, імовірно, підірвали зсередини, що спростовує офіційну версію Росії. Ракетний удар навряд чи міг би призвести до таких наслідків.

Додамо, Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.