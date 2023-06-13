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Подрыв Каховской ГЭС: в ООН назвали серьезные последствия для всего мира

13 июня 2023 14:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подрыв Каховской ГЭС: в ООН предупредили о глобальных последствиях для всего мира
Разрушенная Каховская дамба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подрыв Каховской ГЭС — катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.

Об этом сообщает Reuters.

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В организации говорят, что эти проблемы уже постепенно возникают, но это только начало. В дальнейшем будут расти цены на продукты питания.

"Это житница — вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно возрастут", — говорит представитель ООН Мартин Гриффитс.

Кроме того, появятся проблемы с посевом и сбором урожая.

"Почти неизбежно, что мы увидим огромные, огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И потому то, что мы увидим, — это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность — вот что произойдет", — отмечает Гриффитс.

И добавляет, что Каховская ГЭС обеспечивала потребности с водой около 700 тысяч человек. Ее разрушение может повлечь за собой не только дефицит питьевой воды, но и привести к человеческим болезням.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Каховскую ГЭС, по всей вероятности, взорвали изнутри, что опровергает официальную версию России. Ракетный удар вряд ли мог привести к таким последствиям.

Добавим, Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.

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