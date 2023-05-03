Пєсков заявив про намір проводити парад на 9 травня

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Москві залишаються плани провести парад на 9 травня на Червоній площі. Президент РФ Володимир Путін братиме в ньому участь.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Читайте також:

Плани проводити парад на Червоної площі

"Плани провести парад на Червоній площі 9 травня зберігаються", — сказав Пєсков.

Примітно, що в ніч проти 3 травня Збройні сили України здійснили атаку дронами по Кремлю. Міністерство закордонних справ РФ погрозило Україні за нічну атаку дронами.

Інцидент був розцінений як спроба терористичного акту та замах на життя президента, особливо з огляду на те, що наступного дня планувався Парад Перемоги за участю іноземних гостей.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України наголосило, звернувшись до росіян, що їм не варто ходити на парад 9 травня, де будуть присутні військові злочинці РФ, зокрема президент Володимир Путін.