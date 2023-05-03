Песков заявил о намерении проводить парад на 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Москве остаются планы провести парад на 9 мая на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин будет в нем участвовать.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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"Планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются", — сказал Песков.

Примечательно, что в ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку дронами по Кремлю. Министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине за ночную атаку дронами.

Инцидент был расценен как попытка террористического акта и покушение на жизнь президента, особенно учитывая, что на следующий день планировался Парад Победы с участием иностранных гостей.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины подчеркнуло, обратившись к россиянам, что им не стоит ходить на парад 9 мая, где будут присутствовать военные преступники РФ, в частности президент Владимир Путин.