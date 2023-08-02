Після 18 років шлюбу: прем'єр Канади Трюдо оголосив про розлучення

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі Трюдо гуляють біля Вестмінстерського абатства. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі оголосили про розлучення. Починаючи з 2005 року, подружжя прожило в шлюбі 18 років.

Відповідний допис Трюдо оприлюднив в Instagram.

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Так, Трюдо зазначив, що вони з дружиною вирішили розлучитися "після багатьох змістовних та важких розмов".

"Як завжди, ми залишаємося близькою сім'єю з глибоким коханням і повагою одне до одного і до всього, що ми побудували та продовжуватимемо будувати", — йдеться у дописі.

Джерело: instagram.com/justinpjtrudeau

За даними BBC, в заяві офісу Трюдо підкреслили, що навіть після розлучення колишні чоловік та дружина будуть з'являтися разом на публічних заходах.

Також пара залишається в хороших стосунках і продовжуватиме разом виховувати дітей, яких має троє: 15-річного Ксав'є, 14-річну Еллу-Грейс і дев’ятирічну Адрієн.

Раніше в численних інтерв'ю Трюдо часто натякав, що їхній шлюб себе випробовує. Дружина Джастіна Софі останнім часом рідко з'являлася на заходах разом із чоловіком, за винятком приїзду президента США Джо Байдена в березні та коронації короля Великої Британії Чарльза в травні.

Нагадаємо, що відомий український співак Володимир Дантес вперше розповів, чому він розлучився зі своєю дружиною, колишньою солісткою гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою. Також співак зізнався, чи спілкується він зараз зі своєю вже колишньою дружиною.

Також ми повідомляли, що скандальне розлучення відомого американського актора та режисера Кевіна Костнера з моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер перейшло на новий рівень. Кінозірці озвучили розмір аліментів, які він повинен сплачувати щомісячно. І ця сума вдвічі більше за ту, на яку він розраховував.