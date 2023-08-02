После 18 лет брака: премьер Канады Трюдо объявил о разводе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Трюдо гуляют возле Вестминстерского аббатства. Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи объявили о разводе. Начиная с 2005 года, супруги прожили в браке 18 лет.

Соответствующее сообщение Трюдо обнародовал в Instagram.

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Так, Трюдо отметил, что они с женой решили развестись "после многих содержательных и трудных разговоров".

"Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем строить", — говорится в посте.

Источник: instagram.com/justinpjtrudeau

По данным BBC, в заявлении офиса Трюдо подчеркнули, что даже после развода бывшие муж и жена будут появляться вместе на публичных мероприятиях.

Также пара остается в хороших отношениях и будет продолжать вместе воспитывать детей, которых трое: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Ранее во многочисленных интервью Трюдо часто намекал, что их брак испытывает себя. Жена Джастина Софи в последнее время редко появлялась на мероприятиях вместе с мужем, за исключением приезда президента США Джо Байдена в марте и коронации короля Великобритании Чарльза в мае.

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