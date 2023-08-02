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После 18 лет брака: премьер Канады Трюдо объявил о разводе

2 августа 2023 23:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
После 18 лет брака: премьер Канады Трюдо объявил о разводе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Трюдо гуляют возле Вестминстерского аббатства. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи объявили о разводе. Начиная с 2005 года, супруги прожили в браке 18 лет.

Соответствующее сообщение Трюдо обнародовал в Instagram.

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Так, Трюдо отметил, что они с женой решили развестись "после многих содержательных и трудных разговоров".

"Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем строить", — говорится в посте.

Источник: instagram.com/justinpjtrudeau

По данным BBC, в заявлении офиса Трюдо подчеркнули, что даже после развода бывшие муж и жена будут появляться вместе на публичных мероприятиях.

Также пара остается в хороших отношениях и будет продолжать вместе воспитывать детей, которых трое: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Ранее во многочисленных интервью Трюдо часто намекал, что их брак испытывает себя. Жена Джастина Софи в последнее время редко появлялась на мероприятиях вместе с мужем, за исключением приезда президента США Джо Байдена в марте и коронации короля Великобритании Чарльза в мае.

Напомним, что известный украинский певец Владимир Дантес впервые рассказал, почему он расстался со своей женой, бывшей солисткой группы "Время и Стекло" Надеждой Дорофеевой. Также певец признался, общается ли он сейчас со своей уже бывшей женой.

Также мы писали, что скандальный развод известного американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер перешел на новый уровень. Кинозвезде озвучили размер алиментов, которую он должен выплачивать ежемесячно. И эта сумма вдвое больше той, на которую он рассчитывал.

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