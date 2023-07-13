Бунт Пригожина: стало відомо, яких генералів та чиновників затримали

Генерал Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ

Через декілька годин після бунту Євгена Пригожина, який відбувся 24 червня цього року, служба внутрішньої безпеки РФ затримала деяких високопоставлених осіб. Серед них, зокрема, відомий генерал Суровікін.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Jornal.

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Повідомляється, що деяких російських офіцерів було затримано для допиту, а деяких відсторонили від служби після військового перевороту Пригожина.

"Зусилля Кремля відсіяти офіцерів, підозрюваних у нелояльності, є ширшими, ніж відомо громадськості, за словами людей, які сказали, що щонайменше 13 старших офіцерів були затримані для допиту, деякі пізніше звільнені, а близько 15 відсторонені від служби або звільнені", — йдеться у повідомленні.

Серед затриманих:

Генерал Сергій Суровікін. Його не звинувачують у злочині. Однак, відомо, що він знав про плани Пригожина у той день.

Заступник Суровікіна генерал-полковник Андрій Юдін і заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. Їх відсторонили від виконання службових обов'язків.

Колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев. Відомо, що після роботи у МО РФ він приєднався до групи "вагнерівців".

Окрім того, йшлося навіть про звільнення Шойгу та Герасимова. Однак, на думку аналітиків, "збереження Шойгу та Герасимова дає Кремлю можливість створити згуртованість серед збройних сил".

Нагадаємо, російські політики почали коментувати зникнення генерала Сергія Суровікіна із публічного простору. Депутат Держдуми від путінської партії заявив, що Суровікін нібито перебуває на відпочинку.