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После бунта Пригожина в РФ задержали генерала Суровикина, — СМИ

13 июля 2023 17:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бунт Пригожина: стало известно, каких генералов и чиновников задержали
Генерал Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спустя несколько часов после произошедшего 24 июня этого года бунта Евгения Пригожина служба внутренней безопасности РФ задержала некоторых высокопоставленных лиц. Среди них, в частности, известный генерал Суровикин.

Об этом говорится в материале The Wall Street Jornal.

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Сообщается, что некоторые российские офицеры были задержаны для допроса, а некоторые отстранены от службы после военного переворота Пригожина.

"Усилия Кремля отсеять офицеров, подозреваемых в нелояльности, шире, чем известно общественности, по словам людей, которые сказали, что по меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, некоторые позже уволены, а около 15 отстранены от службы или уволены", — говорится. в сообщении.

Среди задержанных:

  • Генерал Сергей Суровикин. Его не обвиняют в преступлении. Однако известно, что он знал о планах Пригожина в тот день.
  • Заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Их отстранили от исполнения служебных обязанностей.
  • Бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев. Известно, что после работы в МО РФ он присоединился к группе "вагнеровцев".

Кроме того, речь шла даже об увольнении Шойгу и Герасимова. Однако, по мнению аналитиков, "сохранение Шойгу и Герасимова позволяет Кремлю создать сплоченность среди вооруженных сил".

Напомним, российские политики начали комментировать исчезновение генерала Сергея Суровикина из публичного пространства. Депутат Госдумы от путинской партии заявил, что Суровикин якобы находится на отдыхе.

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