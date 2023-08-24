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Після падіння літака Пригожина у РФ силовиків підняли по тривозі, — російські ЗМІ

24 серпня 2023 02:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Після падіння літака Пригожина у РФ силовиків підняли по тривозі, — російські ЗМІ
У РФ силовики несуть чергування у посиленому режимі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Ростовській та Бєлгородській областях Росії підняли силовиків по тривозі. Все через падіння літака, на якому перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У цій авіатрощі також загинуло ще дев'ять чоловік.

Про посилені заходи безпеки в Росії пишуть російські ЗМІ

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Російські ЗМІ повідомляють, що представників усіх силових служб, зокрема співробітників Міністерства внутрішніх справ, Росгвардії, а також Федеральної служби безпеки, підняли по тривозі. Зараз вони всі на чергуваннях. 

За даними видання 161.ru, після інформації про катастрофу бізнес-джету з Пригожиним на облавку у Ростові у посиленому режимі чергують поліцейські та росгвардійці.

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. Цей літак могла збити російська система ППО. 

Ми також писали, що президент США Джо Байден знає про авіакатастрофу, яка сталася в Росії з літаком очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Сталося це ввечері, 23 серпня. Джо Байден заявив, що зовсім не здивований подіям у Росії.

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