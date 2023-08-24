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После падения самолета Пригожина в РФ силовиков подняли по тревоге, — российские СМИ

24 августа 2023 02:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
После падения самолета Пригожина в РФ силовиков подняли по тревоге, — российские СМИ
В РФ силовики несут дежурство в усиленном режиме. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Ростовской и Белгородской областях России подняли силовиков по тревоге. Все из-за падения самолета, на котором находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В этой авиакатастрофе также погибли еще девять человек.

Об усиленных мерах безопасности в России пишут российские СМИ.

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Российские СМИ сообщают, что представителей всех силовых служб, в том числе сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, а также Федеральной службы безопасности, подняли по тревоге. Теперь они все на дежурствах.

По данным издания 161.ru, после информации о крушении бизнес-джета с Пригожиным на борту в Ростове в усиленном режиме дежурят полицейские и росгвардейцы.

Напомним, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово. Этот самолет могла сбить российская система ПВО.

Мы также писали, что президент США Джо Байден знает об авиакатастрофе, которая произошла в России с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Случилось это вечером, 23 августа. Джо Байден заявил, что совсем не удивлен событиям в России.

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