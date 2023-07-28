Після зриву зернової угоди, очільники країн Африки проігнорували конференцію Путіна

Конференція "Росія-Африка". Фото: GCIS

Ситуація з продовольством в Африці погіршиться через російську агресію проти України. Так, блокування Одеського порту, зрив зернової угоди можуть призвести до голоду.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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Як відомо РФ намагається всіляко шантажувати Вільний світ для отримання бажаного. А прагне Росія продовження війни, бо здобуті кошти від продажів краденого українського зерна, держава-терорист знову вливає в озброєння.

Британська розвідка зазначає, що завдяки договору між Україною, РФ та Туреччиною, до Африки успішно надійшло 30 мільйонів тонн українського зерна. Це дозволило забезпечити необхідними продуктами харчування Ефіопію, Кенію, Сомалі та Судан.

Однак після атаки Кримського мосту, Кремль оголосив про вихід із тристоронньої зернової угоди. Такі дії РФ можуть призвести до продовольчої кризи в країнах Африки, які по справжньому залежать від постачання зерна з України.

"Окрім прямого порушення поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки", – йдеться у повідомленні.

Однак РФ лицемірно продовжує підтримувати партнерські стосунки з тими, в кого краде їжу. Так, після виходу Росії із зернової угоди, у Санкт-Петербурзі провели конференцію Росія-Африка. У Британській розвідці відзначили, що на попередню таку зустріч відвідали 43 очільники країн Африки. Однак цього разу їх було лише 17.

Допис Міноборони Великої Британії. Фото: скріншот

Водночас пропагандистські ЗМІ подають інформацію про проведений форум, звісно ж, позитивному ключі. Заголовок "Росія отримала в союзники цілий континент" говорять самі за себе. Так прокремльвські ЗМІ ділились дописами про "безкоштовні обіди для африканських гостей". Примітно, що журналістів на обід, який включав в себе "дегустацію кримського вина" не пустили.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США та партнери наразі не обговорюють про можливість конвоїв для супроводу українських суден із зерном у Чорному морі.

Водночас ми повідомляли, скільки портових об'єктів на Одещині пошкодила РФ.