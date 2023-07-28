После срыва зернового соглашения главы стран Африки проигнорировали конференцию Путина

Конференция "Россия-Африка". Фото: GCIS

Ситуация с продовольствием в Африке усугубится из-за российской агрессии против Украины. Так, блокировка Одесского порта, срыв зернового соглашения может привести к голоду.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Как известно, РФ пытается всячески шантажировать Свободный мир для получения желаемого. А стремится Россия к продолжению войны, потому что полученные средства от продаж краденого украинского зерна государство-террорист снова вливает в вооружение.

Британская разведка отмечает, что благодаря договору между Украиной, РФ и Турцией в Африку успешно поступило 30 миллионов тонн украинского зерна. Это позволило обеспечить необходимыми продуктами питания Эфиопию, Кению, Сомали и Судан.

Однако после атаки Крымского моста Кремль объявил о выходе из трехстороннего зернового соглашения. Такие действия РФ могут привести к продовольственному кризису в странах Африки, которые по-настоящему зависят от поставок зерна из Украины.

"Помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также приводит к росту цен на зерно. Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят продовольственную ситуацию в Африке по меньшей мере на следующие два года", — говорится в сообщении.

Однако РФ лицемерно продолжает поддерживать партнерские отношения с теми, у кого ворует еду. Так, после выхода России из зерновой сделки в Санкт-Петербурге провели конференцию Россия-Африка. В Британской разведке отметили, что на предыдущую встречу посетили 43 главы стран Африки. Однако в этот раз их было всего 17.

Сообщение Минобороны Великобритании. Фото: скриншот

В то же время пропагандистские СМИ представляют информацию о проведенном форуме, конечно же, положительном ключе. Заголовок "Россия получила в союзники целый континент" говорят сами за себя. Так прокремльвские СМИ делились сообщениями о "бесплатных обедах для африканских гостей". Примечательно, что журналистов на обед, включавший в себя "дегустацию крымского вина", не пустили.

Напомним, на днях стало известно, что США и партнеры не обсуждают о возможности конвоев для сопровождения украинских судов с зерном в Черном море.

В то же время мы сообщали, сколько портовых объектов в Одесской области повредило РФ.