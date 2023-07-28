Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow После срыва зернового соглашения главы стран Африки проигнорировали конференцию Путина arrow

После срыва зернового соглашения главы стран Африки проигнорировали конференцию Путина

28 июля 2023 09:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
После срыва зернового соглашения главы стран Африки проигнорировали конференцию Путина
Конференция "Россия-Африка". Фото: GCIS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Ситуация с продовольствием в Африке усугубится из-за российской агрессии против Украины. Так, блокировка Одесского порта, срыв зернового соглашения может привести к голоду.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Читайте также:

Как РФ провоцирует голод в странах Африки

Как известно, РФ пытается всячески шантажировать Свободный мир для получения желаемого. А стремится Россия к продолжению войны, потому что полученные средства от продаж краденого украинского зерна государство-террорист снова вливает в вооружение.

Британская разведка отмечает, что благодаря договору между Украиной, РФ и Турцией в Африку успешно поступило 30 миллионов тонн украинского зерна. Это позволило обеспечить необходимыми продуктами питания Эфиопию, Кению, Сомали и Судан.

Однако после атаки Крымского моста Кремль объявил о выходе из трехстороннего зернового соглашения. Такие действия РФ могут привести к продовольственному кризису в странах Африки, которые по-настоящему зависят от поставок зерна из Украины.

"Помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также приводит к росту цен на зерно. Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят продовольственную ситуацию в Африке по меньшей мере на следующие два года", — говорится в сообщении.

Однако РФ лицемерно продолжает поддерживать партнерские отношения с теми, у кого ворует еду. Так, после выхода России из зерновой сделки в Санкт-Петербурге провели конференцию Россия-Африка. В Британской разведке отметили, что на предыдущую встречу посетили 43 главы стран Африки. Однако в этот раз их было всего 17.

null
Сообщение Минобороны Великобритании. Фото: скриншот

В то же время пропагандистские СМИ представляют информацию о проведенном форуме, конечно же, положительном ключе. Заголовок "Россия получила в союзники целый континент" говорят сами за себя. Так прокремльвские СМИ делились сообщениями о "бесплатных обедах для африканских гостей". Примечательно, что журналистов на обед, включавший в себя "дегустацию крымского вина", не пустили.

Напомним, на днях стало известно, что США и партнеры не обсуждают о возможности конвоев для сопровождения украинских судов с зерном в Черном море.

В то же время мы сообщали, сколько портовых объектов в Одесской области повредило РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз