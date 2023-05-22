Південна Корея готується взяти участь у відбудові України

Міністр інфраструктури і транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьон. Фото: Yonhap

Південна Корея планує долучитися до повоєнної відбудови України. За попередніми даними, йдеться про проєкти загальною вартістю 900 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

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Візит до Польщі

Міністр інфраструктури і транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьон відправився з візитом до Польщі.

Цей візит стосується можливої участі Кореї у післявоєнній відбудові України.

Зустрічі і угода

Вон Хі Рьон перебуватиме у Польщі три дні, де проведе зустрічі із високопосадовцями як Польщі, так і України.

Також очікується підписання за підсумками цих зустрічей меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством інфраструктури України.

Цей меморандум, за попередніми даними, передбачає, зокрема, передачу корейською стороною даних про платформу розвитку щодо розумного міста та передових промислових комплексів.

Імовірно, вартість проєктів реконструкції української інфраструктури за участю корейської сторони становитиме близько 900 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, що у грудні у Всесвітньому банку заявляли, що повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.