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Южная Корея готовится принять участие в восстановлении Украины

22 мая 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Южная Корея готовится принять участие в восстановлении Украины
Министр инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рён. Фото: Yonhap
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

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Визит в Польшу

Министр инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рён отправился с визитом в Польшу.

Этот визит касается возможного участия Кореи в послевоенном восстановлении Украины.

Встречи и соглашение

Вон Хи Рён будет находиться в Польше три дня, где проведет встречи с чиновниками как Польши, так и Украины.

Также ожидается подписание по итогам встреч меморандума о взаимопонимании с Министерством инфраструктуры Украины.

Этот меморандум, по предварительным данным, предусматривает, в частности, передачу корейской стороной данных о платформе развития разумного города и передовых промышленных комплексов.

Предположительно стоимость проектов реконструкции украинской инфраструктуры с участием корейской стороны составит около 900 миллиардов долларов США.

Напомним, что в декабре во Всемирном банке заявляли, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

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