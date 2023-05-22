Южная Корея готовится принять участие в восстановлении Украины
Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.
Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.
Визит в Польшу
Министр инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рён отправился с визитом в Польшу.
Этот визит касается возможного участия Кореи в послевоенном восстановлении Украины.
Встречи и соглашение
Вон Хи Рён будет находиться в Польше три дня, где проведет встречи с чиновниками как Польши, так и Украины.
Также ожидается подписание по итогам встреч меморандума о взаимопонимании с Министерством инфраструктуры Украины.
Этот меморандум, по предварительным данным, предусматривает, в частности, передачу корейской стороной данных о платформе развития разумного города и передовых промышленных комплексов.
Предположительно стоимость проектов реконструкции украинской инфраструктуры с участием корейской стороны составит около 900 миллиардов долларов США.
Напомним, что в декабре во Всемирном банке заявляли, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.