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Південна Корея таємно передала Україні сотні тисяч снарядів, — ЗМІ

25 травня 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Південна Корея таємно передала Україні сотні тисяч снарядів, — ЗМІ
Південнокорейська армія. Фото: Facebook-сторінка міноборони Республіки Корея
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ЗМІ дізналися, що Збройним силам України допомагає боєприпасами Південна Корея. Ця країна за допомогою США нібито відправила до України уже сотні тисяч снарядів.

Про це повідомляє із посиланням на свої джерела американське видання The Wall Street Journal.

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За інформацією журналістів видання, Південна Корея уже направила до України кількасот тисяч снарядів для потреб Збройних сил України.

Постачанням південнокорейських боєприпасів нібито займаються Сполучені Штати Америки, хоча офіційно це не коментується.

Допомога Україні, вигода США

Видання зазначило, що така допомога Південної Кореї дозволить зробити майбутній контрнаступ Збройних сил України ефективнішим.

Разом з тим, припускає The Wall Street Journal, постачання південнокорейських снарядів дозволить США відкласти вирішення питання про постачання Україні своїх боєприпасів, зокрема, касетних.

Нагадаємо, офіційно радник президента Південної Кореї з питань нацбезпеки Чо Тхе Йон заявив, що уряд країни поки що лише планує розглянути питання надання військової допомоги для України. Боєприпаси можуть надати тільки після "вивчення ситуації на місці".

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