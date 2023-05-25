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Южная Корея тайно передала Украине сотни тысяч снарядов, — СМИ

25 мая 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Южная Корея тайно передала Украине сотни тысяч снарядов, — СМИ
Южнокорейская армия. Фото: Facebook-страница минобороны Республики Корея
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

СМИ узнали, что вооруженным силам Украины помогает боеприпасами Южная Корея. Эта страна с помощью США якобы отправила в Украину уже сотни тысяч снарядов.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники американское издание The Wall Street Journal.

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По информации журналистов издания, Южная Корея уже направила в Украину несколько сотен тысяч снарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

Перевозкой южнокорейских боеприпасов якобы занимаются Соединенные Штаты Америки, хотя официально это не комментируется.

Помощь Украине, выгода США

Издание отметило, что такая помощь Южной Кореи позволит сделать будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины более эффективным.

Вместе с тем, предполагает The Wall Street Journal, поставка южнокорейских снарядов позволит США отложить решение вопроса о поставках Украине своих боеприпасов, в частности, кассетных.

Напомним, официально советник президента Южной Кореи по вопросам нацбезопасности Чо Тхэ Йон заявил, что правительство страны пока только планирует рассмотреть вопрос оказания военной помощи для Украины. Боеприпасы могут предоставить только после "изучения ситуации на месте".

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